Mit seinem Wandermarathon im Herbst richtet sich der Pfälzerwald-Verein an sportlich ehrgeizige Wanderer. Mittlerweile zum 31. Mal ruft sie der PWV zur Anmeldung auf. Diesmal sollen sie am Samstag, 24. September, die Wander- oder Sportschuhe schnüren.

Bei der ganzen Strecke haben die Marathon-Wanderer 42 Kilometer zurückzulegen, die zur Wahl stehende Halbmarathonstecke zieht sich über 21 Kilometer. Um die Anforderungen zu bewältigen, braucht es Fitness und Durchhaltevermögen. Gestartet wird am Hilschberghaus zwischen 7 und 8 Uhr, das Startgeld beträgt fünf Euro.

Felsenwanderweg für Marathon-Wanderer

Der „Wander-Marathon“ verläuft ausschließlich über den Rodalber Felsenwanderweg, den „ersten zertifizierten Qualitätsweg wanderbares Deutschland in der Pfalz“, der gerade zu Deutschlands zweitschönsten Mehr-Tages- Wanderstrecke gewählt worden ist. Die Tour führt vorbei an massiven Felsgebilden und schönen Aussichtspunkten auf die im Tal liegende Stadt. Mit dem Felsenwanderweg als Aktionsstätte bewirbt Rodalben den Wandermarathon „Wandererlebnis der Spitzenklasse“.

Durch den Wandermarathon hat der PWV über die drei Jahrzehnte hin sein Renommé aufgewertet. Man kennt die sportliche Herausforderung dieser Veranstaltung in Rheinland-Pfalz sowie in den angrenzenden Bundesländern, vor allem im Saarland und in Baden-Württemberg. Vereinzelt melden sich Starter auch aus dem weit entfernten Norden oder Süden der Republik an. Gerade der hohe Anspruch wiederum stößt auf große Resonanz, wozu auch der Reiz der abwechslungsreichen Strecke, die Gastfreundschaft und Betreuung beitragen.

Fast 200 Wanderer erwartet

Rund 200 Marathonwanderer erwartet der Pfälzerwald-Verein am nächsten Samstag. Alle gemeinsam verbindet die Entschlossenheit, nach vielen Kilometern das Ziel zu erreichen. Das gilt für die Jüngsten ab acht Jahren ebenso wie für die Ältesten, die das 80. Lebensjahr schon erreicht oder überschritten haben. Der Platz spielt keine Rolle. Vier Kontroll- und Verpflegungsstellen betreut der PWV unterwegs – nach zehn Kilometern, 18, 28 und 36 Kilometern. An den vier Rastplätzen werden belegte Brötchen und Getränke angeboten, warmen Tee gibt’s kostenlos.

Zur gemütlichen Einkehr und zur Verleihung der Urkunden versammeln sich die Teilnehmer nach der Tour dann im Hilschberghaus. Bei der Einkehr erhalten die Teilnehmer ihre Urkunden als Dokument zur Anerkennung ihrer sportlichen Leistung. Der älteste und der jüngste Teilnehmer erhalten eine zusätzliche Auszeichnung. Auch die Wanderjubilare, die zehn, zwanzig und 25 Mal dabei waren, bekommen eine besondere Ehrung.

Anmeldung

Anmeldungen sind möglich per Mail an info@hilschberghaus.de oder telefonisch bei Wolfgang Ostmann unter 0176 8266 7986. Wer sich nur kurzfristig für den Wandermarathon entscheiden kann, startet auch ohne Anmeldung.