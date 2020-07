Die „Fortsetzung einer wunderbaren Freundschaft“ sei das neue Faltblatt mit allen elf Premiumwanderwegen in Pirmasens und Pirmasens-Land, sagte am Donnerstag Verbandsbürgermeisterin Silvia Seebach. In einer Auflage von 10.000 Stück wirbt das Faltblatt für die zertifizierten Touren. Seebach und der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick erhoffen sich einen Schub für den Tourismus.

Auch in Zeiten der Digitalisierung seien Medien wie gedruckte Faltblätter noch gefragt, meinte der für Tourismus zuständige Dezernent der Stadt Pirmasens, Denis Clauer. Das Faltblatt sei ein weiterer Baustein für den wachsenden Tourismus in Stadt und Umland, sagte OB Zwick. Aktuell sei wegen Corona eine stärkere Nachfrage in der Region zu spüren, und Seebach ist sich sicher, dass die vielen Touristen, die in den vergangenen Wochen wegen der geschlossenen Grenzen in der Pfalz Urlaub gemacht haben, wiederkommen werden.

Damit die neuen Gäste genügend Programm haben, wurde das Faltblatt aufgelegt. 4700 Euro kostete der Druck. Drei Viertel der Kosten übernimmt die Verbandsgemeinde, da sich acht der elf vorgestellten Premiumwege auf ihrem Gebiet finden. Gut angelegtes Geld, wie Zwick findet. Mit den drei Premiumwegen in der Stadt und den weiteren Wegen im Kreis habe die Region ein Pfund, mit dem gewuchert werden müsse.

Keine Zertifizierung mehr

Bei der Präsentation stand die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Verbandsgemeinde im Vordergrund. Mit dem Faltblatt und anderen Aktivitäten kämen Stadt und VG touristisch weiter, und die von Seebach als treibender Kraft gestartete Faltblattaktion schweiße zusammen, meinte Zwick. „Wir brauchen keinen Druck von außen für Kooperationen. Wir machen das schon selbst“, betonte Seebach mit Blick auf die vom Land geforderte Zwangseinkreisung der Städte Pirmasens und Zweibrücken. Gerade zwischen Pirmasens-Land und Pirmasens gebe es schon länger Kooperationen in den Bereichen Abwasser, Wasser oder Feuerwehr.

An eine Zertifizierung weiterer Premiumwege denken weder Stadt noch VG. „Wir sind erstmal zufrieden mit den Wegen. Es soll ja auch was Besonderes sein und nicht aufgeblasen werden“, betonte der Pirmasenser Stadtmarketing-Amtsleiter Rolf Schlicher.