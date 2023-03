Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 200.000 Euro investiert der Pfälzerwald-Verein Hauenstein in die Erneuerung der Wasserleitung und des Abwasserkanals zum Wanderheim Dicke Eiche, die in Höhe des Paddelweihers an das öffentliche Netz angeschlossen sind.

Rund 2,6 Kilometer sind es vom Netzanschluss bis zur „Hitt“. Mit den Arbeiten hat das Schwanheimer Bauunternehmen Schwarzmüller in diesen Tagen begonnen.

Die Leitungen werden