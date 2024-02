Wie geht es weiter mit der Walthariklause? Am Mittwoch beschäftigt das derzeit geschlossene Ausflugslokal erneut den Gemeinderat. Wie sich herausstellt, gab es einen Interessenten, was Bürgermeister Michael Schreiber jedoch für sich behielt − weil besagter Geschäftsmann keine Gastronomie im Sinn hatte, sondern einen Verkaufsraum.

Seit Sommer 2022 wird für die Walthariklause in Petersbächel ein neuer Pächter gesucht. In einer Einwohnerversammlung im Januar hatte die Gemeindeleitung versucht, sich ein Bild davon zu machen, welche Wünsche die Bevölkerung hat. Der Ortsbeirat hat nun eine einstimmige Empfehlung an den Gemeinderat beschlossen. Dem Rat wird empfohlen, für die Walthariklause einen Pächter, dem zu Beginn der Pacht die Option des Kaufs angeboten werden soll, oder einen Käufer zu suchen. Für einen möglichen Pächter soll die gezahlte Pacht am Ende der Laufzeit vom späteren Kaufpreis abgezogen werden, sofern rechtlich möglich. Sowohl Pacht als auch Kauf sollen an die Verpflichtung gekoppelt sein, die Walthariklause einer gastronomischen Nutzung zuzuführen. Mit vier Ja-Stimmen und zwei Gegenstimmen wurde dies verabschiedet. Die Entscheidung liegt nun beim Gemeinderat, der am Mittwoch, 28. Februar, tagt. Das Gebäude steht seit Sommer 2022 leer und ist unbeheizt.

Durch einen Zufall wurde bekannt, dass am 1. Mai 2023 bei Bürgermeister Michael Schreiber per E-Mail die Anfrage eines Interessenten eingegangen war, der die Klause pachten wollte. Der Geschäftsmann, der in Petersbächel ein Haus besitzt, hätte die Klause gerne als Verkaufsfläche für Hausgeräte und Reparatur gepachtet. Auch das Wanderheim wollte er pachten und weiter betreiben. In der Klause sollte es auch Eventabende mit Koch- und Grillveranstaltungen geben.

Durch Zufall von Anfrage erfahren

Am 3. Mai erhielt er von Schreiber die Antwort, dass dieser seine Anfrage mit den Beigeordneten und dem Gemeinderat besprechen wolle und sich dann melde. Der Schriftverkehr liegt der RHEINPFALZ vor. Da der Interessent von Schreiber keine Antwort erhielt, suchte er sich andernorts eine Ausstellungsfläche und meldete auch seinen Gewerbebetrieb in Petersbächel wieder ab. Weder die beiden Beigeordneten David Leidner und Christine Stephan noch der Ortsbeirat haben jemals von dieser Anfrage erfahren, wie sie auf Nachfrage mitteilen. Bei einer zufälligen Begegnung mit dem Interessenten erfuhren Georg Dillmann, Ortsvorsteher in Petersbächel, und Markus Ford, Mitglied im Ortsbeirat, davon.

Ford fiel nach eigenen Worten aus allen Wolken. „Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Als Ortsbeiratsmitglied fühle ich mich hintergangen. Es hätte zwar kein Restaurant gegeben, aber die Gemeinde hätte Mieteinnahmen gehabt, das Haus wäre genutzt und ein Verkauf abgewendet worden. Eine echte Chance für den Ort wurde vertan“, sagt Ford verärgert und fügt an: „Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Verhalten unseres Bürgermeisters ein Zufall ist, oder ob ich da einfach an die Spitze eines Eisbergs gestoßen bin.“ Auch Dillmann ärgert sich. „Dass ich bei Terminen übergangen werde, kenne ich ja schon. In Petersbächel hat sich Schreiber schon einiges geleistet, aber das setzt dem Ganzen die Krone auf“, sagt der Ortsvorsteher.

Bürgermeister: „Nicht das, was Bürger sich wünschen“

Zu den persönlichen Vorwürfen will Schreiber gegenüber der RHEINPFALZ keine Stellung beziehen. In der Sache räumt er das Versäumnis ein, dem Interessenten eine Antwort schuldig geblieben zu sein. Die Information habe er nicht weiter beachtet, weil für ihn klar gewesen sei, dass das nicht das sei, was die Bürger wünschten. „Es ist mir wichtig, dass da wieder eine Wirtschaft reinkommt und kein Lager oder Industriebetrieb. Das hat für mich keinen Sinn gemacht“, sagt Schreiber auf RHEINPFALZ-Anfrage.