Für die Walthariklause in Petersbächel, die verkauft werden soll, gibt es einen Interessenten. Der möchte in dem ehemaligen Wanderheim ebenfalls wieder ein Restaurant eröffnen.

Derzeit werde der Vertrag bei der Verwaltung ausgearbeitet: „Es müssen noch einige Dinge geklärt werden, die noch offen sind, so ist es noch nicht abschließbar“, erläuterte der Erste Beigeordnete David Leidner auf Nachfrage der Rheinpfalz. Leidner ist Erster Beigeordneter und führt die Amtsgeschäfte nach dem Rücktritt von Fischbachs Ortsbürgermeister Michael Schreiber bis zur Neuwahl eines Bürgermeisters. Wann die erfolgen wird, entscheidet der Rat am Montag. Auch der Ortsvorsteher von Petersbächel Georg Dillmann sei, nach Auskunft Leidners, in die Vertragsverhandlungen wegen der Klause eingebunden. „Wenn der Vertragsentwurf fertig ist, geht der erst einmal in den Rat, der entscheidet dann“, sagt Leidner. Nicht zum Verkauf stehe hingegen das Wanderheim. Hier soll eine Vermietung erfolgen, auch dafür gebe es einen Interessenten.