„Es waren drei Mädchen in der Familie, und ich hab mir das schönste ausgesucht“, erinnert sich Walter Lenhard. Am Freitag feiern er und seine Frau Walburga in der Schmitshauser Sonnenbergstraße Eiserne Hochzeit. Vor 65 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort in Reifenberg, erst standesamtlich und am Tag danach, am 1. Mai, kirchlich.

Bereits seit Kindertagen kennen sich Walter Lenhard und seine Frau Walburga, geborene Hüther aus Reifenberg. Beide stammen aus Bauernfamilien, und so war die berufliche Richtung vorgegeben. Während Walter Lenhard eine Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen hat, verließ seine spätere Frau die Hauswirtschaftsschule mit Abschluss.

Erst zehn Jahre nach der Hochzeit bekam das Ehepaar den Bauernhof in der Schmitshauser Ortsmitte überschrieben. „Dann ging es Schlag auf Schlag“, erinnert sich Walburga Lenhard. Sie bauten das Haus um, und das Paar bekam vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Gleichzeitig bewirtschafteten Walburga und Walter Lenhard den gemeinsamen Hof mit Milchvieh und anfangs rund 15 Hektar Land.

Sohn Klaus und dessen Sohn Roberto haben den Hof längst übernommen und daraus einen Bauernhof gemacht, der mittlerweile 110 Hektar Fläche bewirtschaftet und 220 Rinder hält, davon 85 Kühe, die vollautomatisch gemolken werden. In den 90er Jahren war der Obstanbau hinzugekommen. „Lenhards Äpfel“ waren berühmt auf der Sickinger Höhe. Doch seit 2010 bauen Sohn und Enkel keine Äpfel mehr an und konzentrieren sich auf die Milchviehwirtschaft.

Walburga und Walter Lenhard haben sich aus dem Tagesgeschäft schon lange zurückgezogen. Walter Lenhard wird am 9. Mai 92 Jahre alt, seine Frau ist 85. Für Hobbys hatten beide keine Zeit. „Mir hann viel geschafft unn sonschd gar nix“, sagt Walburga Lenhard. Und ihr Mann ergänzt: „55 Jahre lang hat uns der Betrieb gefordert und geprägt.“

Dabei haben beide auch tiefgreifende Veränderungen in der Landwirtschaft mitgemacht. War die Arbeit auf dem Hof anfangs noch durch schwere körperliche Arbeit geprägt, haben immer mehr Maschinen Einzug gehalten. Und generell wurde das Berufsbild des Bauern technischer. Körperliche Fähigkeiten wurden nach und nach ersetzt durch technische Kenntnisse. „Das wurde aber nicht einfacher, sondern nur anders“, stimmen Walter Lenhard und sein Sohn und Nachfolger Klaus überein.

Wobei es Walter Lenhard wichtig ist, dass er den Hof seiner Familie bei Sohn und Enkel in guten Händen weiß. Daher hat er Zeit für sein heutiges Hobby, das Lesen. Dazu benutzt der rüstige Jubilar einen E-Book-Reader. Gefeiert wird wegen Corona nicht groß. Nur die Kinder und Enkel aus dem eigenen Haus werden ihren Eltern gratulieren zum 65. Hochzeitstag. Zumindest telefonisch werden aber alle anderen Walburga und Walter Lenhard auch beglückwünschen – neben den vier Kindern noch vier Enkel und zwei Urenkel.