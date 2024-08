Kurt Knerr, von 2004 bis 2009 Bürgermeister von Walshausen, ist tot. Er starb Anfang August im Alter von 84 Jahren. Die Beisetzung ist am Dienstag.

Kurt Knerr, der sein Amt 2004 als Nachfolger von Gerd Hack antrat, war zwar nur eine Amtszeit Bürgermeister, aber in diese fünf Jahre fielen einige der turbulentesten Monate, die Walshausen je erlebt hat: Der Streit um zwei Windräder an der Autobahn spaltete das Dorf. Nach einer Einwohnerversammlung, in der auch der Gemeinderat heftig kritisiert wurde, traten Mitte 2006 nach und nach alle Ratsmitglieder zurück, und im August kam es zur Gemeinderatssitzung ohne Gemeinderat. Nur Bürgermeister Kurt Knerr, der einen Rücktritt abgelehnt hatte, war noch als Gemeindevertreter verblieben. Der damalige Verbandsbürgermeister Kurt Pirmann musste für den Rat entscheiden. Er stimmte dem Antrag für die beiden Windräder zu, die sich mittlerweile seit 15 Jahren oberhalb des Dorfes drehen. Als Walshausen kurz darauf einen neuen Rat wählte, wurde die Mehrzahl der zuvor zurückgetretenen Ratsmitglieder erneut gewählt.

Wenige Tage vor der Wahl 2004, bei der er mit knapp 70 Prozent der Stimmen gewählt wurde, scherzte Kurt Knerr im Gespräch mit der RHEINPFALZ, er müsse als Erstes die Sprache der Politik lernen – „deutlich zu werden, ohne etwas zu sagen”. Diesen Vorsatz setzte er nicht um: Kurt Knerr war jemand, der die Dinge direkt und deutlich aussprach, manchmal auch mit scharfer Ironie. Er konnte knorrig und unbequem sein, aber daraus machte er keinen Hehl. Er sei im Tierkreiszeichen des Steinbocks geboren, hatte er einmal im Gespräch mit der RHEINPFALZ gesagt, und deshalb gelte für ihn: „Von der Lunge auf die Zunge.”

Knerr, der keiner Partei angehörte, bezeichnete sich als „Lehrling in Sachen Bürgermeister und Kommunalpolitik”, und er sagte: „Das Schlimme ist, dass der Anfang am Anfang ist.” Dennoch war überzeugt, dass er einiges für das Dorf anpacken könne. Zu den Dingen, die er auf den Weg brachte, gehört auch das Baugebiet am Kornberg, das mittlerweile bebaut wird. Bei der Wahl 2009 trat er nicht mehr an. Sein Nachfolger wurde Gunther Veith, der zuvor sein Stellvertreter gewesen war.

Kurt Knerr, der im Dezember 1939 geboren wurde, starb am 3. August im Alter von 84 Jahren. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung beginnt am Dienstag, 20. August, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Walshausen. Wenn dort die Glocke zur Beisetzung läutet, erinnert auch das an Kurt Knerrs Zeit als Bürgermeister: Früher wurde sie von Hand geläutet. Dass sie einen elektrischen Antrieb bekam, war eine Idee von Kurt Knerr.