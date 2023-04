Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Endlich sind wir wieder versammelt“, verkündete der Leiter des Geistlichen Zentrums Maria Rosenberg, Pfarrer Volker Sehy, beim Gottesdienst am Freitag, dem Vorabend von Mariä Himmelfahrt. Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie nur eine begrenzte Anzahl Gläubiger im geräumigen, blumengeschmückten Wallfahrtshof in Waldfischbach-Burgalben zusammenkommen konnte.

Die Gottesdienste rund um das Wallfahrtsfest wurden allerdings auch via Livestream, per Youtube oder auf dem Bibelkanal am Fernsehen übertragen.

Traditionell verbunden