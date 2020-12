Am Sonntag findet in Dellfeld eine Waldweihnachts-Wanderung statt – unter verschärften Corona-Bedingungen, wie Veranstalterin Yvonne Sarther berichtet. Die Leute sind aufgerufen zwischen 15 und 17 Uhr, durch die Gemeinde und den Wald zu wandern. Am Bolzplatz in der Aschbach gibt es Kinderpunsch und Tee.

30 Besucher haben sich laut Sarther bereits für die Waldweihnacht im Corona-Modus angemeldet. Bei der Aktion sind alle dazu aufgerufen, am Sonntagnachmittag nach Belieben durch Dellfeld und die angrenzenden Wälder zu wandern, dabei frische Luft zu tanken und die Vorweihnachtszeit zu genießen. Wie in den Vorjahren wird es zudem einen Weihnachtsbaum für die Waldtiere geben, dort können etwa Maisknödel, Karotten und andere Futterpflanzen aufgehängt werden, damit die Waldtiere über den Winter etwas Futter haben.

„Erfahrungsgemäß hängt da nach Weihnachten nicht mehr viel dran“, weiß Sarther. Am Bolzplatz in der Aschbach stellt die Veranstalterin einen Kinderpunschstand auf, dort wird zudem weihnachtliche Musik gespielt. Glühwein und andere alkoholische Getränke gibt es aufgrund der neuen Corona-Verordnung nicht.

Die Veranstaltung, so Sarther, ist mit dem Ordnungsamt abgesprochen. Es gelten die verschärften Corona-Regeln: Am Bolzplatz herrscht Maskenpflicht, für den Tee und Kinderpunsch muss jeder seinen eigenen Thermobecher mitbringen, und Gruppengespräche sowie Menschenansammlungen sind verboten. Alle Teilnehmer sollen sich bei Sarther anmelden, unter der Telefonnummer 01578/1285099 oder per E-Mail an yvonnestoeckle@gmail.com. Der Erlös der Aktion soll den Ortsvereinen helfen, das nächste Dorffest zu organisieren.