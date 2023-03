Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Waldlehrpfad in Großsteinhausen ist fertig. Am Samstag wurde er eingeweiht. Er soll auch Gästen von weiter her helfen, „hier in der guten Luft den Kopf frei zu kriegen“.

Auf der 800 Meter langen Rundstrecke im Waldgebiet Hochseiter bei Großsteinhausen beschreiben mehrere Infotafeln Themen wie „Ziele und Aufgabe der Forstwirtschaft“, „Artenreichtum