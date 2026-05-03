Magnus Zimmermann hat sich mit dem Waldhotel Felsentor in Hauenstein den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Sein Motto: „Die Küche füllt das Haus.“

Magnus Zimmermann betreibt seit 2020 das Waldhotel Felsentor in Hauenstein. Als Koch, Küchenmeister und staatlich geprüfter Gastronom hat der 39-Jährige in vielen Betrieben im In- und Ausland gearbeitet. Letztlich seien es 19 Stück gewesen, da er möglichst viel habe lernen wollen, erzählt er. Eine Station führte ihn zum österreichischen Kochprofi Eckart Witzigmann.

2020 schließlich kam für den Hauensteiner Zimmermann die Zeit, sich selbstständig zu machen. Anlass war mehr oder weniger ein Zufall, als er zu Beginn der Corona-Krise mit den Vorbesitzern des Hotels Felsentor ins Gespräch kam. Als er erfuhr, dass das Haus verkauft werden sollte, erstellte er sofort einen Businessplan: „Zwei Wochen später saß ich bei der Bank“, erzählt er.

Eröffnung kurz vor Lockdown

Am 1. September 2020 feierte das Waldhotel Felsentor Eröffnung – nur, um wenige Wochen später wegen des zweiten Corona-Lockdowns schließen zu müssen. Die Zeit sei für die Gastronomie hart gewesen, die Auswirkungen zeigten sich bis heute: „Die Löcher, die in dieser Zeit entstanden sind, stopfe ich noch in zehn Jahren“, umreißt es Zimmermann. Gerade die Winter seien in der Hotellerie lang.

Der Koch hat ein Rezept, um das zu ändern: „Die Küche füllt das Haus“, sagt Zimmermann. Die Speisekarte wechsle regelmäßig und soll etwas Besonderes bieten. „Bei uns ist alles ein bisschen anders“, sagt der 39-Jährige. Dazu trage das „Sous vide“-Garen bei, durch das die Speisen nährstoffschonend zubereitet würden und das Aroma von Gewürzen und Kräutern intensiviert werde.

Nicht einfach, Personal zu finden

Das Restaurant ist mittags sowie abends geöffnet und steht nicht nur Hotelgästen offen, eine Reservierung sei wünschenswert. „Wir haben eine super Besetzung in der Küche“, erzählt Zimmermann. Das sei nicht selbstverständlich, es werde immer schwerer, gutes Personal zu finden.

Das Haus hat 26 Zimmer, darunter ein Familienzimmer mit 85 Quadratmetern und zwei Suiten mit je 80 Quadratmetern. Zu den Gästen gehörten Wanderer, Rad- und Mountainbikefahrer, Kletterer und Motorradtouristen, aber auch Reisende, die einen Zwischenstopp in Hauenstein einlegten. Darunter seien viele Belgier und Niederländer, die für zwei bis drei Tage in seinem Hotel übernachteten, bevor es weiter Richtung Italien gehe. Doch auch Geschäftsreisende gebe es.

Großer Garten mit Spielplatz

„Die meisten Gäste kommen wieder“, erzählt Zimmermann zufrieden. Das liege auch am Essen, ist er überzeugt. So mancher Gast buche beim Abschied direkt einen weiteren Aufenthalt. Weiter richte das Hotel Tagungen, Familienfeiern und Hochzeiten aus.

Für Feiern werde sehr gern das weitläufige Grundstück genutzt, das sich hinter dem Hotel erstreckt. Dort gibt es eine große Wiese, einen Spielplatz, einen kleinen Teich, Obstbäume, viele Blumen und eine Grillhütte. Gut 80 Prozent des Obstes, das im Hotel verwendet werde, stamme entweder aus dem eigenen Garten oder aus den Gärten der Region. Ebenfalls nachgefragt sei das Waldhotel bei Trauerfeiern. Er lege Wert darauf, dass für die Trauergesellschaften alles unkompliziert ablaufe und nach Verbrauch abgerechnet werde.

Manche Gerichte müssen auf der Karte stehen

„Mir geht es viel um das Handwerk“, erzählt Zimmermann. So kommen bei ihm Techniken zum Einsatz, die nicht mehr viele beherrschten, wie das Hohl-Auslösen einer Gans. Dabei wird das Skelett entfernt, der Körper bleibt intakt. Manche Gerichte dürfe er nicht von der Karte nehmen, da diese immer nachgefragt würden, darunter geschmorte Ochsenbacken und Wolfsbarsch.

In den vergangenen Jahren hat Zimmermann einiges in Infrastruktur investiert. Vier E-Ladesäulen, eine E-Bike-Ladestation, eine Fahrrad-Waschstation und ein videoüberwachter Fahrradkeller gehören zum Haus. Im Keller des Hotels findet sich ein Spa mit Sauna, das nicht nur von Hotelgästen genutzt werden kann. Das gehe allerdings nur mit Reservierung.

Das jüngste Projekt ist ein KI-System, das derzeit für das Waldhotel Felsentor entwickelt wird. Es soll dabei helfen, den Gästen den Check-in zu erleichtern, etwa, indem der Meldeschein per Telefon ausgefüllt werden kann oder auch spätabends Reservierungen gemacht werden können.

Kooperation mit Stiftsgut Keysermühle

Ganz neu ist die Kooperation mit dem Stiftsgut Keysermühle in Klingenmünster. Das Waldhotel Felsentor werde die Produktion für die Gastronomie übernehmen und die Küche bestücken. Überhaupt, das Kochen: Dieses Thema greift Zimmermann in verschiedenen Variationen auf. Er würde gern das Catering-Angebot vergrößern, wobei er bereits einiges an Erfahrung gesammelt hat: Von einer Hochzeit auf einer Pfälzerwaldhütte bis zu einem Großevent mit 1000 Personen. „Ich hätte am liebsten einen Foodtruck“, erzählt der Gastronom.

Die Begeisterung für das Kochen lässt Zimmermann auch im Urlaub nicht los. Egal, wo er ist – es dauere nicht lange, bis er für zwei oder drei Tage in einer Küche stehe, mitarbeite und Neues kennenlerne.