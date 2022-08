Am Wochenende, 13. und 14. August, steigt am Forsthaus Falkensteig das zehnte Waldheimatfest. Dabei wird auch der neue Heimatkalender 2023 vorgestellt.

Bedingt durch die Coronapandemie reduzierten sich die Waldheimatfeste. Aber gerade deshalb werde nun wieder voll durchgestartet, versichert der Vereinsvorsitzende Michael Schwarz. Bereits zur Tradition geworden ist die Herausgabe eines Heimatkalenders. Die Auflage 2023 beinhaltet als besondere „Bildschmankerl“ beispielsweise ein Foto der ehemaligen Schuhfabrik Diplomat aus dem Jahr 1932, ein Klassenfoto des Jahrgangs 1940 und Fußballmannschaften von 1975. Zudem zeigt das Nachschlagewerk auch Landschaftsaufnahmen und Fotos mit einem Blick ins Dorf über einige Jahrzehnte. Dazu haben Bilderspender und Helfer beigetragen, wie Michael Schwarz dankbar anmerkt. Das erste kleine Fest-Jubiläum, das durch Corona zwei Jahre ins Hintertreffen geriet, präsentiert auch mit einer Bildergalerie einen Einblick in die vergangenen zwölf Vereinsjahre. Der Preis liegt wie immer bei 8,50 Euro „die meisten geben zehn Euro“, weist er schmunzelnd hin.

Auftakt des Festes ist am Samstag, 17 Uhr, mit einem Fassanstich auf dem Festplatz mitten im Wald. Gegen 19 Uhr spielt die Band Montana mit Sängerin auf. Um 21 Uhr öffnet die Waldbar. Das Sonntagsprogramm startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Danach spielen die Musiker der Musikkapelle Trippstadt zum Frühschoppen auf. Ab 12 Uhr wird zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen – von Waldpilzsuppe im Brotlaib bis zum Wildgulasch.

Kostenloser Shuttle zum Festplatz

Das beim Fest verdiente Geld gibt der Heimatverein übrigens wieder dem Ort zurück. Und das seit Auftakt des Waldheimatfestes, so etwa zur Unterstützung des Kindergartens und auch für dringliche Anliegen im Dorf. Ganz wichtig ist es Michael Schwarz, darauf aufmerksam zu machen, dass an beiden Festtagen ein kostenloser Transfer zum Festplatz und wieder zurück stattfindet. Besucher, die ihr Auto stehen lassen wollen, finden sich an der Bushaltestelle am Denkmal ein. Zu jeder vollen Stunde fährt von hier ein Shuttledienst die Gäste zum Festplatz und wieder zurück. Ein eigens eingerichteter Parkplatz in unmittelbarer Festplatznähe steht ebenfalls zur Verfügung.