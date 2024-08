Gute Nachrichten für Besucher des Waldfriedhofs: Die Stadtverwaltung weitet die Ein- und Ausfahrtszeiten für Autos aus. Ab dem 16. September sind Einfahrten montags bis samstags zwischen 8 und 12 Uhr sowie montags bis freitags zwischen 13 und 16 Uhr möglich. Ausfahrten sind jederzeit möglich. Bei Beerdigungen bleibt die Schranke wie auch schon bisher geschlossen, eine Durchfahrt ist nicht möglich. Die Gebühr in Höhe von fünf Euro pro Einfahrt und Fahrzeug bleibt unverändert. Die Bezahlung erfolgt entweder kontakt- oder bargeldlos, also via App oder EC-Karte. Die externen Dienstleister wie Steinmetzbetriebe und Gärtnereien erhalten neue Chipkarten.

Ab Montag, 19. August, können Friedhofsbesucher für eine Übergangszeit von vier Wochen die Einfahrten noch mit Bargeld zahlen – während der regulären Bürozeiten der Friedhofsverwaltung. In die Anschaffung der modernen Schranke hat die Friedhofsverwaltung rund 13.000 Euro investiert. Die bisherige Anlage war defekt.