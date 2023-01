Für ihren Orden haben sich die Waldfischbacher Fasnachter ein Dauerbrenner-Thema ausgesucht. Und einen Politiker mit der falschen T-Shirt-Farbe.

„Weg mit dem Nadelöhr, der vierspurige Ausbau muss her!!“. Das fordert – sportlich bekleidet mit Turnschuhen, blauen Sporthosen und einem roten (!) T-Shirt – der CDU-Landtagsabgeordnete Christof Reichert. Gefordert wird der vierspurige Ausbau der B10. Zu sehen ist das, inklusive gerecktem Daumen Reicherts, einer vierspurigen Straße, dem Hauensteiner Ortsschild, einem Tunnel und Felsstücken, auf dem Karnevalsorden des Karnevalverein Waldfischbach (KVW). Nach coronabedingter Pause, „greifen wir unsere Tradition des politischen Ordens wieder auf“, sagte KVW-Präsident Kai Schiweck bei der offiziellen Präsentation des Ordens. Aufgegriffen haben die Narren Reicherts Aussagen, dass die Unfallzahlen im zweispurigen Ausbaubereich der B10 deutlich höher seien als auf den vierspurigen Abschnitten, bei denen die Fahrbahnen getrennt werden. Diese Aussagen verbinden die Narren mit der Forderung nach dem vierspurigen B-10-Ausbau.

„Auf dem Orden ist die zweispurige B 10 im Bereich der Felsnase bei Hauenstein zu erkennen. Die Straße führt kurvenreich um den Felsen herum. Es ist weiterhin der Durchbruch der Felsennase dargestellt, welcher eine Möglichkeit zum vierspurigen Ausbau zeigt“, erläuterte Schiweck zur Motivwahl. Vor diesem Durchbruch steht Christof Reichert mit hoch gestrecktem Daumen, so Schiweck, der lachend ergänzte: „Ganz so dick wie auf dem Orden ist Christof Reicherts Daumen nicht“. Am Samstag, 14. Januar, wird Reichert im Rahmen der Prunksitzung des KVW – die ebenfalls nach Corona-Pause wieder stattfindet – seinen Orden offiziell in Empfang nehmen. Beginn ist um 19.11 Uhr.