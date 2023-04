Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Wallfahrtskirche Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben feierte Pfarrer Volker Sehy am Sonntag gemeinsam mit Diakon Steffen Dully erstmals seit Schließung der Kirchen wieder einen öffentlichen