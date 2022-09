Um die Bedeutung des Waldes und die Herausforderungen durch den Klimawandel geht es bei einer Waldführung, zu der das Forstamt Wasgau für den kommenden Freitagnachmittag einlädt. Die findet statt im Rahmen der bundesweiten Waldtage.

Eine Waldführung für alle Interessierten bietet das Forstamt Wasgau am Freitag, 16. September, von 14 bis 16 Uhr an. Thema der knapp zweistündigen Wanderung sind die Herausforderungen des Klimawandels für den Wald, aber auch die Leistungen, die der Wald für uns Menschen und die Gesellschaft bringt – und damit auch Antworten darauf, warum sein Erhalt in diesen extremen Zeiten so besonders wichtig ist.

Die Deutschen Waldtage finden aufgrund einer Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft vom 16. bis 18. September unter dem Motto „Biologische Vielfalt erleben!“ deutschlandweit statt, inzwischen zum vierten Mal. Forstleute, Waldbesitzer, Vereine und Organisationen laden dabei mit weiteren lokalen Akteuren in die Wälder ein. Das Forstamt Westrich lädt beispielsweise für kommendes Wochenende ebenfalls ein zu „Klimawandelwanderungen“ am Freitag um 15.30 Uhr (Waldparkplatz Ruhbank-Platte, Pirmasens) und am Samstag, 17. September, um 10 Uhr am Waldparkplatz Birkhausen zwischen Zweibrücken-Ixheim und Rimschweiler. Die Wanderungen dauern jeweils etwa zwei bis drei Stunden.

Anmeldungen für die Veranstaltung in Dahn nimmt die Tourist-Information Dahner Felsenland, Telefon 06391 9196 222, entgegen. Festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz Burgenmassiv Alt-Dahn.