„Wage das Gequake“ und „Flips Entdeckerreise durch den Wald“ – dahinter verbirgt sich ein außergewöhnlicher Trimm-dich-Pfad in Münchweiler. Studenten der Universität Kaiserslautern stellten das Projekt im Gemeinderat vor.

Die moderne Version eines attraktiven Trimm-dich-Pfades erarbeiteten fünf Studenten in einer Gruppenarbeit als Masterprojekt des Studiengangs Umweltplanung, Recht, Stadt- und Regionalentwicklung mit ihrem Professor Sascha Henninger an der Universität Kaiserslautern. Die Ergebnisse präsentierten sie jetzt im Gemeinderat Münchweiler. Von der Trimm-dich-Bewegung zum Walderlebnis lautete das Thema. Die Vorgehensweise auf dem Weg zu „Wage das Gequake“ bestand in einer Ortsbegehung, in Recherchen rechtlicher und theoretischer Rahmen, Expertengesprächen und der Entwicklung eines Konzepts.

Ausgangspunkt war der marode Trimm-dich-Parcours, der östlich der Gemeinde angelegt ist. Bei der Ortsbegehung wurde festgestellt, dass der 2,4 Kilometer lange Pfad auf 1,9 Kilometer verkürzt werden könnte. Nicht alle Stationen eignen sich dafür, in den neuen Walderlebnispfad integriert zu werden. Die Studenten ermittelten elf potenzielle Standorte für zwölf Stationen mit drei Themenbereichen, zwei wegbegleitenden Zwischenstopps und einer Ergänzung des Pfades durch Bewegungssteine.

Für Familien mit Kindern

Zielgruppe des Walderlebnispfades sind Familien mit Kindern. Deshalb gibt es Flips, den Frosch, als begleitendes Maskottchen. Der Rundweg ist durch seine Wegelänge und das anspruchslose Höhenprofil besonders familienfreundlich und mit eKinderwagen befahrbar. Es wurden verschiedene Themenbereiche ausgearbeitet, bei denen auf spielerische Weise Wissen über den Wald vermittelt wird und die Kinder angeregt werden, den Lebensraum Wald zu erforschen. Für ältere Besucher sind Bereiche für Waldbaden und Achtsamkeit vorgesehen. Zwischenstopps an Holztieren sollen die Möglichkeit bieten, Erinnerungsfotos zu schießen. Bewegungssteine mit Sportübungen und Motivationssprüchen sollen entlang des Weges ausgelegt werden.

Zum Entdecken und Mitmachen sind Baumtelefon, Klanghölzer, Tiersuche, Tierweitsprung, Waldmurmelbahn, Barfußpfad, Hängeliege, Hutzel-Weitwurf, Trampelpfad mit Holztieren, Baumrätsel und andere Stationen vorgesehen. Als „Herzstück“ des Weges wurde die Geschicklichkeitswiese mit Spielgeräten und Tischgruppen genannt. An der Station Baumrätsel sollen drehbare Würfel zu verschiedenen Baummerkmalen Wissen über lokale Baumarten vermitteln. Die Rundum-Hängeliege weist ein Alleinstellungsmerkmal auf und ist eine Sonderanfertigung.

Patenschaften und Crowdfunding

Dieses neue Konzept braucht natürlich auch Instandhaltung. Dazu listeten die Projektentwicklungsgruppe auf: professionelle Baumkontrolle zweimal jährlich, eine jährliche Hauptuntersuchung aller Stationen, das Auffüllen des Fallschutzmaterials an den jeweiligen Stationen, die Festlegung eines zuständigen Ansprechpartners. Möglicherweise kommen Patenschaften durch Vereine, Kindergärten, Schulen oder Privatleute infrage. Die Kosten wurden auf 35.000 Euro geschätzt, eine Förderng bis zu 70 Prozent sei möglich, auch ein Crowdfunding – viele Teilnehmer geben kleine Beträge – zur Finanzierung sei möglich.

Bürgermeister Timo Bäuerle lobte die hervorragende Ausarbeitung des neuen Trimm-dich-Pfad-Konzeptes. „Diese Arbeiten kosten die Gemeinde nichts“, sagte Bäuerle und dankte den Studenten und ihrem Professor. Sascha Henninger freute sich, „es gibt tatsächlich noch Sachen, die sehr gut sind und nichts kosten“, bemerkte er. Zwölf Wochen habe sich die Projektgruppe mit dem Konzept beschäftigt. Jetzt hoffe man darauf, „dass das Projekt auch umgesetzt wird“. Eine Entscheidung wurde noch nicht gefällt.