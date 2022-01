Wie viele Eingriffe sind im Wald nötig und sinnvoll? Darum geht es bei einer Waldbegehung mit einem Forstwissenschaftler, zu der der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen Südwestpfalz in Hauenstein am 15. Januar um 13 Uhr einlädt. Treffpunkt ist am Parkplatz zum Paddelweiher.

Wie viel Eingriff ist nötig, um natürliche Grundlagen zu erhalten? Wie viel Hege und Pflege brauchen Bäume? Und welche Alternativen gibt es zu einer exzessiven Bejagung? Um diese Fragen und weitere geht es bei der Waldbegehung, zu der die Grünen als Experten Volker Ziesling eingeladen haben, Forstwissenschaftler und Mitglied der Speyerer Grünen. Der Wald selbst sterbe nicht – nur der Försterwald sterbe, meint Ziesling, der auch Sprecher der Bürgerinitiative „Waldwende jetzt!“ ist. Der Spaziergang findet als offener Austausch über Visionen und Ziele statt. Bei Regen oder Gewitter wird er verschoben.