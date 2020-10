Leute aus der Nähe: Sie ist die wilde Gästeführern der Südwestpfalz. Wild steht für Wildnis steht, für Erlebnisse der besonderen Art in der Natur. Dabei hat Anja Bayer (44) ursprünglich Architektur studiert.

Anja Bayer, die aus Rieschweiler-Mühlbach stammt und in Nünschweiler wohnt, möchte ihren mitwandernden Gästen die positiven Gefühle, die Eindrücke vermitteln, mit denen Aufenthalte in der Natur verbunden sind. Wie abwechslungsreich ihr Angebot ist, lässt ihre Ausbildungsvita erahnen: zertifizierter Trekking-Guide, Natur- und Wanderführerin, als solche auch Reiseleiterin sowie ausgebildete Natur- und Wildnispädagogin.

Bayer bietet Walderlebnistage für Kinder, aber auch Wanderungen für Firmen an. Europaweit ist sie mit Gästen unterwegs, bevorzugt in Griechenland – „mein Lieblingsort ist Kreta“, bekennt sie – in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich. „Aber ich bin auch sehr gerne zu Hause“, sagt sie schmunzelnd. Zu Hause in der Südwestpfalz ist sie zum Beispiel mit ihren Frauen-on-Tour-Angeboten aktiv. Zuletzt im Dahner Felsenland, im Oktober im Bliesgau und im November im Gräfensteiner Land. „Ich weiß, dass Frauen nicht gerne alleine wandern“, sagt die 44-Jährige. Unter Gleichgesinnten mache es ihnen gleich viel mehr Spaß und sie fühlten sich sicherer.

Dass sie ihr berufliches Leben mal mit Begeisterung und meist wandernd in der Natur verbringen würde, war nicht abzusehen. „Es war wie wahrscheinlich bei vielen anderen: Als Kind war ich ab und an mit meinen Eltern wandern – nicht immer mit großer Begeisterung“, verrät sie lachend. Als junge Erwachsene habe sie aber entdeckt, wie schön es ist, draußen unterwegs zu sein. „Freude am Schauen und Begreifen ist die schönste Gabe der Natur“, ist ein Zitat von Albert Einstein, das für sie ihren Bezug zur Natur widerspiegelt.

Für 800 Meter braucht sie zwei Stunden

„Für eine Strecke von 800 Metern kann ich schon mal zwei Stunden brauchen, weil es einfach so viel zu entdecken gibt“, verrät sie. Das möchte sie ihren Gästen, ohne pädagogischen Zeigefinger, auf den Touren vermitteln. „Es gibt immer etwas zu sehen“, sagt sie. Manchmal gehe es auch ums Spüren. Zum Beispiel bei ihren Waldbaden-Angeboten. Den Wald mag sie. „Ohne fehlt etwas.“ Trekkingtouren durch den Pfälzerwald, die Momente, wenn sich der dichte Wald öffnet, sich Fernblicke bieten – „das ist einfach toll“, sagt sie.

Doch Bayer studierte zunächst Architektur. Sie arbeitete nach dem Studium in Würzburg als Architektin. „Ich wollte weg aus der Region, aber auch nicht zu weit weg“, erzählt sie. Würzburg passte. Dort hatte sie gesehen, dass es Büros gibt, die Architektur und Reisen verbinden. „Das hörte sich spannend an, war es aber nicht wirklich“, sagt Bayer.

Initialzündung bei Trekkingtour auf Kreta

2012 buchte sie – als Gast – eine Trekkingtour auf Kreta. „Wir hatten damals einen tollen Trekking-Guide“, erinnert sie sich. Es stellte sich heraus, dass der holländische Guide eigentlich Ingenieur war, ein Aussteiger. Das sei so etwas wie die Initialzündung gewesen, erinnert sie sich. „Ich habe gedacht, das könnte ich auch machen“, sagt sie. Letztlich dachte sie nicht nur darüber nach, sondern sie machte es.

Den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt

Bereut hat sie es nicht. Natürlich gebe es Momente, in denen sie sich die berufliche Sicherheit wünscht, die die Arbeit im Architekturbüro bedeutete. „Selbstständig sein, ist halt ein ständiges Auf und Ab“, sagt sie. Aber sie hat nach ihrem Schritt in die Selbstständigkeit viel erlebt. Kreta mit Gästen im Westen und Osten erkundet, die Alpen überquert – mal vom Königssee bis zu den Drei Zinnen, mal von Mittenwald bis Sterzing. Ihre Arbeit bescherte ihr tolle Naturerlebnisse, besondere Erfahrungen mit unterschiedlichen Menschen, die bei den Touren dabei waren.

Von ihren Reisen bringt sie Rezepte mit. An der Volkshochschule bietet sie Kochkurse an, um Urlaubseindrücke nach Hause zu holen: kretische Küche oder Schmankerl aus den Alpen. Kulinarische Erinnerungen an besondere Orte und Momente. Dazu sorgt sie beim TV Rieschweiler dafür, dass fit ist, wer Functional Fitness mit Anja trainiert. Außerhalb der Reisesaison arbeitet sie im Outlet in Zweibrücken.

Aktuell erstellt sie ihren Reise- und Wanderplan für das kommende Jahr. „Corona hat sehr vieles verändert“, sagt sie. Es bleibe abzuwarten, wie sich alles entwickele. „Aber es muss mal geplant werden.“ Natur-Erlebnisse im Pfälzerwald stehen auf jeden Fall auf dem Plan.