In Rieschweiler soll der Wald dieses Jahr knapp 6500 Euro erwirtschaften. Bei den Klima- und Käferschäden geht es dem Forst gar nicht so schlecht.

„Wir sind da nicht so betroffen“, sagte Bürgermeister Peter Roschy am Donnerstag nach der Ratssitzung. „Wir haben glücklicherweise Mischwald, sodass wir also einen noch relativ gesunden Wald haben.“ Aber der Mangel an Regenfällen habe auch dem Rieschweiler Baumbestand zugesetzt. So seien manche Trockenstellen zu erkennen. Erwirtschafte der Wald dieses Jahr ein Plus von 6500 Euro, ergäbe dies „fast eine schwarze Null“, so Roschy.

Forstamtsleiter Florian Kemkes warb für das neue Nachhaltigkeitsprogramm, aus dem die Gemeinde bis zu 21.700 Euro pro Jahr bekommen könnte. „Da wollen wir auch mitmachen“, sagt Bürgermeister Roschy. Der Förster soll nun eine Strategie erarbeiten, wie das Konzept im Rieschweiler Wald umzusetzen wäre.