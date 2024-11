Am 24. November wählen die Bürger der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Michael Zwick ( CDU) bewirbt sich um eine zweite Amtszeit, Dahns Stadtbürgermeister Holger Zwick (Einzelbewerber) ist der Herausforderer. Am Mittwochabend stellten sie sich im Wahlforum der RHEINPFALZ und der Dahner Kolpingsfamilie den Fragen der Moderatoren Andreas Ganter, Redaktionsleiter der Pirmasenser Rundschau, und Harald Reisel von der Kolpingsfamilie. Mehr als 300 interessierte Bürger aus dem Dahner Felsenland nutzten die Möglichkeit, die Positionen der beiden Bewerber zu den drängendsten Fragen in der Verbandsgemeinde kennenzulernen. Beide Bewerber betonten im Saal des Haus des Gastes, dass die Zukunft der ärztlichen Versorgung das Topthema sei. Sie wollen aber unterschiedlich vorgehen. Über das Wahlforum und die Standpunkte der beiden Kandidaten werden wir in den nächsten Tagen berichten, in der gedruckten RHEINPFALZ ab Freitag, auf unserer Internetseite schon am Donnerstag.