Am Montagabend sollte der Bechhofer Gemeinderat einen neuen ersten Beigeordneten wählen, den Stellvertreter des Bürgermeisters. Doch die Wahl scheiterte zweimal.

Die Wahl war erforderlich geworden, weil Amtsinhaber Siegbert Bernhard (CDU) Mitte Dezember überraschend gestorben war. Seine Nachfolge als Ratsmitglied hat am Montag Johannes Huwer (CDU) angetreten, der von Bürgermeister Paul Sefrin – coronabedingt ohne Handschlag – verpflichtet wurde.

Matthias Roos, Vorsitzender der CDU-Fraktion, schlug als ersten Beigeordneten Ratsmitglied Michael Sonntag vor. In beiden Wahlgängen erhielt Sonntag acht Ja-Stimmen – so viele Sitze hat die CDU im Rat. Der Bürgermeister darf bei Personalentscheidungen nicht mitstimmen. SPD und Grüne haben sechs und zwei Sitze – zusammen die Anzahl der Nein-Stimmen. In der nächsten Ratssitzung soll ein erneuter Anlauf zur Beigeordneten-Wahl unternommen werden. Vor anderthalb Jahren waren die Beigeordneten einstimmig gewählt worden.