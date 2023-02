Der Rat Bundenthal wird einen Jugendvertreter wählen, der bei Sitzungen die Interessen der jungen Generation vertritt. Die für Dienstag vorgesehene Wahl musste allerdings vertagt werden.

Im November hatten sich zwölf Kinder und Jugendliche auf Einladung von Ortsbürgermeister Daniel Frey zum ersten Jugendforum zusammengefunden und Ideen und Wünsche für den Ort zusammengetragen. Aus ihren Reihen wählten sie dann unter drei Kandidaten Lorenz Keller zum Jugendvertreter für den Gemeinderat, zu seinem Stellvertreter Dennis Tügge. Stimmrecht hat der Jugendvertreter zwar nicht, aber Ortsbürgermeister Daniel Frey und der Rat hoffen, durch die Einbindung der Jugend neue Impulse setzen zu können und die künftige Generation für das Dorfgeschehen zu interessieren.

Für seine Wahl muss der Rat allerdings zuerst seine Geschäftsordnung ändern, was eine Zwei-Drittel-Mehrheit an Stimmen im Rat erfordert. Dieser Tagesordnungspunkt in der Ratssitzung am vergangenen Dienstag musste allerdings vertagt werden, da nur elf Mitglieder anwesend waren; nötig wären zwölf gewesen. Somit musste auch die Wahl der Jugendvertretung auf die nächste Sitzung vertagt werden. Bis dahin können auch noch weitere Vorschläge gemacht werden.

Im Verlauf der Sitzung vergab der Rat den Auftrag für die Änderung des Bebauungsplanes „Oehlberg 3“ an das Ingenieurbüro Dilger.