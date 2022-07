Noch bis zum 19. August können sich Vereine und Institutionen in der Region für Stiftungsmittel der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau bewerben.

70.000 Euro vergibt die Stiftung der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau in diesem Jahr an gemeinnützige Institutionen und Projekte im Geschäftsgebiet. Förderungswürdige Vereine oder Institutionen haben die Möglichkeit, sich über die Homepage bis zum 19. August zu bewerben. Im Falle einer Zusage werden die Stiftungsmittel auf ein bei der Bank geführtes Girokonto ausgezahlt.

Im Jahr 2021 hat die Stiftung der Bank 42 Projekte in der Region unterstützt. „Wir würden uns freuen, die Anzahl in diesem Jahr erneut zu steigern. Hier ist jeder Cent richtig investiert, denn er kommt dem Gemeinwohl der Menschen und unserer Region zugute“, betont Wolfgang Faber, Vorsitzender der Stiftung. Neben Schulprojekten werden die Jugendarbeit in verschiedenen Vereinen sowie kulturelle oder kirchliche Initiativen bezuschusst.