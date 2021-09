Die Stiftung der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau hat auch in diesem Jahr Fördermittel verteilt. 40 Vereine und Institutionen im Geschäftsgebiet der Bank werden mit insgesamt 70.000 Euro unterstützt. Zudem erhalten zwei Sozialstationen jeweils einen Kleinwagen, darunter die Dahner Einrichtung.

Verteilt werden die Fördermittel nach Information der Bank an eingereichte gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Projekte im Geschäftsgebiet der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau. Dazu gehören neben Orten der Südlichen Weinstraße auch die Südwestpfälzer Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Hauenstein. Dort profitieren folgende Empfänger von der Unterstützung durch das Geldinstitut: die Ortsgemeinde Bundenthal, die Ökumenische Wasgau Sozialstation Dahn, der Verein Faschingsfreunde Faboianer, Bruchweiler-Bärenbach, der TC Schloßberg Erfweiler, die Ortsgemeinde Bobenthal, die SG Bruchweiler 1920, der Förderverein zur Lebensrettung Dahn, der Arbeitskreis Judentum im Wasgau, die Sportfreunde Bundenthal, die Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach, der ASV Schwanheim 1946, die Ortsgemeinde Lug und der Förderverein der katholischen Kita in Lug. Eine besondere Spende gab es für die Ökumenische Sozialstation Annweiler-Bad Bergzabern und die Ökumenische Wasgau-Sozialstation Dahn: Sie erhalten jeweils ein Fahrzeug des Typs „VW up!“, das bis Ende des Jahres geliefert werden soll.

Mittel aus Gewinnsparlosen und Stiftungsertrag

Die Fördermittel setzen sich zusammen aus Zuwendungen vom Gewinnsparverein – Gewinnsparlose, die Mitglieder und Kunden erwerben können – und Erträgen aus dem Stiftungsstock. Vorstand und Kuratorium der seit 1997 bestehenden Stiftung verteilen jährlich diese Mittel. Dem Kuratorium gehören die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Annweiler, Bad Bergzabern, Dahner Felsenland, Hauenstein, Herxheim und Landau-Land an. Die Spendenübergabe hat pandemiebedingt in kleinem Kreis in der Hauptstelle in Bad Bergzabern stattgefunden.

Auch 2021 sei wieder „ein beachtlicher Betrag“ für die Fördermaßnahmen der Stiftung zusammengekommen, informiert der Stiftungsvorsitzende Wolfgang Faber. Jeder Cent sei hier richtig investiert, denn er komme dem Gemeinwohl der Menschen und der Region zugute. Vor allem in den letzten beiden Jahren, in denen übliche Einnahmequellen ausgefallen seien, sei es umso wichtiger, Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen Spenden zukommen zu lassen. Neben zahlreichen Gemeindeprojekten würden beispielsweise die Förderung der Jugendarbeit in verschiedenen Vereinen sowie kulturelle oder kirchliche Initiativen bezuschusst.

Auch 2022 will die Stiftung gemeinnützige Institutionen und Projekte unterstützen. Förderungswürdige Vereine oder Institutionen können sich über die Webseite der Bank bewerben.