Eine Südwestpfälzer Familie wollte eine Waise als Pflegekind aufnehmen. Das Jugendamt lehnt dies ab. Die Familie macht den Behörden Vorwürfe.

Es startete mit viel Hoffnung. Als ein Ehepaar aus dem Landkreis ein verwaistes Mädchen kennenlernte – die Schulfreundin einer Tochter –, beschloss es nach kurzer Zeit, die 14-Jährige aufzunehmen und ihr eine neue Familie zu geben. Dieser Traum zerplatzte. Die Pflegestelle des Landkreises Südwestpfalz hat Bedenken und dem Anliegen der Familie eine Absage erteilt. Die Südwestpfälzer Familie ist tief enttäuscht – und erhebt gegen das Kreisjugendamt Vorwürfe. Es habe ihnen keine Chance gegeben, sagt die Mutter, deren Name der RHEINPFALZ bekannt ist. Zum Schutz des Kindes werden die Betroffenen anonymisiert.

„Es waren alle glücklich“

Der 13. Geburtstag einer Tochter der Familie im Februar 2025 war es, der die Familie vor rund einem Jahr mit dem verwaisten Teenager zusammenbrachte. „Sie hat sich direkt in unser Herz gebohrt“, erzählt die Mutter und lacht. Man habe lange zusammengesessen, gespielt, getanzt und erzählt. Die Schulfreundin der Tochter habe im Laufe des Tages berichtet, dass sie in einem Heim im Landkreis lebt, weil ihre Eltern gestorben sind.

Dem ersten Treffen folgen weitere: Die Familie lädt das Mädchen immer wieder ein, holt es im Heim ab und nimmt es mit nach Hause in ein Dorf knapp 20 Kilometer weiter. „Wir haben sie einmal die Woche im Heim abgeholt, wenn nicht sogar zweimal“, erzählt die Mutter. Schon im Laufe des Frühjahrs hätten die Eltern beschlossen, das Kind zu sich zu nehmen, falls es möchte.

„Sie war oft bei uns und hat am Wochenende auch bei uns übernachtet“, erzählt die Mutter. „Wir haben uns gut verstanden, es waren immer alle glücklich.“ Ein Probewohnen habe sehr gut funktioniert. Auch wenn ein Arztbesuch anstand, habe die Familie das Kind begleitet. Dem Vorschlag, ganz zu bleiben, stimmte die Jugendliche gleich zu. Sie berichtete auch dem Heim und ihrem Vormund davon, wie sie sagt.

„Wir haben nie nach Geld gefragt“

„Das Mädchen hätte so gerne eine Familie“, erklärt die Mutter. Platz, um das Mädchen zu beherbergen, wäre genug: Das neue Familienmitglied soll ein eigenes Zimmer bekommen, außerdem ziehe die älteste Tochter in eine eigene Wohnung unten im Haus, sodass oben weiterer Platz frei würde.

Nach den Übernachtungsbesuchen fahren die Tochter der Familie und ihre Freundin mit dem Bus zur Schule. Wie die Mutter berichtet, habe die Familie sämtliche Kosten selbst getragen, für Essen, Busfahrkarte und Ausflüge. Erst nach fast einem Jahr seien sie von einer unbeteiligten Person informiert worden, dass ihnen für diese Gelegenheiten regelmäßiges Essensgeld zustehe. Das Heim habe dies nie erwähnt. „Wir haben nie nach Geld gefragt. Uns geht’s nicht ums Geld, sondern um das Wohl des Kindes“, sagt die Mutter. Trotzdem habe sich das Paar geärgert, nicht offiziell informiert worden zu sein. Es trage zu dem Gefühl bei, von Heim und Behörden nicht unterstützt zu werden.

Doch der Kontakt zum Kinderheim läuft nicht immer reibungsfrei, wie sie berichtet, ebenso wie der zum gesetzlichen Vormund der Jugendlichen, der bei der Kreisverwaltung arbeitet. Teilweise scheint es Missverständnisse zu geben: Die Eltern glauben, ihre Bereitschaft zur Aufnahme des Mädchens dem gesetzlichen Vormund gegenüber deutlich gemacht zu haben, wähnen sich monatelang im Bewerbungsverfahren als Pflegeeltern und wundern sich, dass es nicht vorangeht. Doch auf Nachfrage der RHEINPFALZ erklärt die Pflegestelle zunächst: „Diese Familie hatten wir bisher gar nicht richtig auf dem Schirm.“ Sie müssten erst einen Bewerbungsbogen ausfüllen, damit es weitergeht. Was die Familie für ein offizielles Probewohnen hielt, sei fürs Jugendamt nur ein Übernachtungsbesuch gewesen. Immer wieder klagen die Eltern darüber, wie lange der Prozess der Prüfung dauere, wie oft sich wochenlang gar nichts tue.

Antrag abgelehnt

Es ist nicht das erste Mal, dass jemand das Mädchen zu sich nehmen will. Eine ihrer älteren Schwestern erklärt sich bereit, der Waisen ein Zuhause zu geben. Nachdem dieser Versuch gescheitert ist, kommt sie laut Jugendamt nacheinander bei drei Familien unter. Nirgendwo habe es geklappt. Auch im Hause der Wunschfamilie komme es mal zum Streit zwischen den Kindern, berichtet die Mutter. „Dann rufen wir alle an den Tisch und klären das. Das ist doch normal“, meint die Südwestpfälzerin.

„Uns kommt es so vor, als wären alle gegen uns. Wir und auch das Mädchen haben langsam keine Kraft mehr.“ Das Kind sei verängstigt, finde aber in der Südwestpfälzer Familie neues Vertrauen. „Sie will einfach wahrgenommen werden. Hier kann sie sein, wie sie ist.“ Das erzählte die Mutter Ende vergangenen Jahres. Inzwischen hat der Kinderpflegedienst dem Haus einen Besuch abgestattet – und kurz darauf den Antrag der Familie, das Mädchen als Pflegekind zu sich zu nehmen, abgelehnt. Zu den Gründen will die Behörde offiziell nichts sagen. Generell sei der Fall ungewöhnlich: Normalerweise suche sich nicht ein Kind eine Pflegefamilie aus, sondern potenzielle Pflegeeltern bekunden Interesse an einer Aufnahme, und das Jugendamt suche dann ein Kind aus. Die Eltern sagen auf Nachfrage, dass auch sie nicht genau wissen, warum das Jugendamt den Antrag abgelehnt hatte.

Der Pirmasenser Familienanwalt David Arnswald hält die Absage des Jugendamts für verständlich. „Das war in dieser Situation erwartbar, selbst wenn die Familie vollumfänglich geeignet ist, ein Kind aufzunehmen.“ Arnswald nennt das Alter des Teenagers als mögliches Hindernis: Jüngere Kinder täten sich leichter, sich in ein neues Umfeld mit eigenen Regeln einzufügen – „obwohl es natürlich auch hier das oberste Bestreben sein muss, dem Kind ein Umfeld in Geborgenheit zu geben“.

Außerdem gebe es die Gefahr, dass die Freundschaft zur Tochter der Familie für die Waise in einem Streit endet oder ein Art Konkurrenzkampf um die elterliche Anerkennung entsteht. „Es ist eine Abwägung: Auf der einen Seite nimmt man dem Kind die Chance auf eine Familie, auf der anderen Seite bewahrt man es vor dem Risiko der Enttäuschung.“ Auch der Anwalt erklärt, dass „die Konstellation nicht alltäglich“ sei. Normalerweise gelte der feste Weg, dass potenzielle Pflegefamilien in einem Pool gesammelt werden und das Jugendamt ein Kind für sie heraussuche.

Für den vorliegenden Fall könnte sich der Anwalt gut vorstellen, dass der Kontakt der Südwestpfälzer Familie zu dem Mädchen nicht abbricht, sondern schrittweise intensiviert wird, um das Verhältnis im Alltag zu erproben. Tatsächlich berichtet die Mutter, dass die Jugendliche die Familie weiterhin an Wochenenden und in den Ferien besucht.