„Krise auf dem Teller? Möglichkeiten und Visionen einer neuen Ernährungspolitik“, so heißt das Thema des Vortrags der grünen Bundestagsabgeordneten Zoe Mayer, zu dem der Grünen-Kreisverband für den Abend des 2. November in Hauenstein einlädt.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine rufe neben all dem Leid für die Zivilbevölkerung auch ökonomische Engpässe in den Lieferketten hervor, stellt Björn Hayer, Co-Vorsitzender des Kreisverbandes Bündnis 90/Die Grünen, fest. Besonders prominent sei zuletzt beispielsweise der Mangel an Weizen in der öffentlichen Debatte verhandelt worden. Hinzu kämen die Folgen der Inflation, die zu Verteuerungen von Grundnahrungsmitteln geführt habe. Wenn die Konsequenz aus dieser Invasion laute, dass man energetisch autonom und damit unabhängig von Regimen vom Schlage Russlands werden wollte, so Hayer, dann müsse man auch fragen: Wie könne man in der Produktion und im Verbrauch von Nahrung autonom und damit krisenfest werden?

Herausforderungen einer Ernährungswende

Daher veranstalten die Grünen einen Themen- und Diskussionsabend zu Herausforderungen und Visionen einer Ernährungswende, die sowohl im Zeichen des Demokratie- als auch Klimaschutzes steht. Denn auch die CO2-Bilanz falle bei der Produktion und dem Transport von Nahrungsmitteln höchst unterschiedlich aus und müsse bei dem Erreichen der Klimaziele berücksichtigt werden.

Als Expertin hat der Kreisverband die Karlsruher Bundestagsabgeordnete Zoe Meyer, die im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft Mitglied ist, eingeladen. Sie wird am 2. November um 19 Uhr im Hotel Felsenland einen Vortrag halten und sich dann den Fragen der Besucher stellen.