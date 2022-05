Welche Folgen kann Starkregen haben? Wo gibt es gefährdete Stellen? Wie können sich die Bürger schützen? Damit beschäftigt sich das Vorsorgekonzept der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, bei dem die Bürger ihre Erfahrungen einbringen können. Am Dienstag sind dazu die Petersberger eingeladen.

Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben erstellt derzeit ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept, um für die zunehmenden Starkregenereignisse, die lokal zu Überflutungen führen können, gewappnet zu sein. Das Vorsorgekonzept kann umso genauer aufgestellt werden, je stärker die Bürger ihre Erfahrungen einbringen. Sie wissen, wo sich Wasser sammelt, wo es stehen bleibt, wo Abhilfe geschaffen werden muss. Das beauftragte Ingenieurbüro Dilger ist derzeit unterwegs zu den Bürgerbeteiligungsgesprächen in den Ortsgemeinden. Am Dienstag, 10. Mai, findet das Gespräch in der Petersberger Dreiherrensteinhalle für die Gemeinde Petersberg statt (Beginn: 18.30 Uhr).

Dabei geht es um besonders betroffene Bereiche bei einem starken Regenereignis in der Ortslage. Es gibt die Ergebnisse der Ortsbegehung, die stattgefunden hat, und allgemeine Informationen zu den Themen Hochwasser und Starkregen. Es wird über Versicherungsmöglichkeiten informiert und wie privat praktisch vorgesorgt werden kann.