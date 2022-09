Die Zeit der Kirschen ist zwar vorbei, aber an der Tradition, dass das Dorffest in Höheinöd das Kerscheschnitzlerfest ist, wird auch an diesem Wochenende festgehalten.

Auch wenn das Fest in diesem Jahr eher den Namen Quetschefest verdient hätte angesichts des Zeitpunktes, zu dem es gefeiert wird. Am Samstag und Sonntag laden die teilnehmenden Vereine zum Dorffest am Haus des Bürgers ein. Pünktlich zur Quetschzeit, denn diese Früchte werden gerade reif.

„Der Termin ist eine Ausnahme“, sagt Höheinöds Bürgermeister Lothar Weber. Normalerweise wird im Juni gefeiert, wenn die Kirschen reif sind. In diesem Jahr haben die Höheinöder, als gute Nachbarn, ihr Dorffest verschoben. Denn am traditionellen Termin feierte Heltersberg ihr 750. Jubiläum. „Deshalb haben wir uns für den Septembertermin entschieden“, sagt Weber. Im kommenden Jahr, kündigt der Bürgermeister an, „wird das Dorffest wieder im Juni gefeiert“.

Sechs Vereine, der Turn- und der Sportverein sowie die Landfrauen, die Oldtimer-Traktorfreunde, der Verein Herzkersch und der Förderverein der Feuerwehr, haben sich kulinarisch – von der Dampfnudel bis zum Rollbraten reicht das Essensangebot – gerichtet.

Am Samstag ab 16 Uhr servieren die Landfrauen traditionell vor dem offiziellen Fassanstich um 17 Uhr schon Dampfnudeln, Kuchen und Kaffee. Um 17 Uhr wird das Festbier-Fass angeschlagen. Ab 19 Uhr spielt das Akustik-Duo „Double Shot“. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit Frühschoppen, Weißwurstfrühstück, Kaffee und Kuchen. Ab 12 Uhr gibt es Live-Musik mit der Band Flashback. Und ab 14 Uhr werden – Tradition ist Tradition – die Kerscheschdää beim Wettbewerb weit gespauzt.