Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schüler der Höheren Berufsfachschule bereiten sich in der Berufsbildenden Schule Rodalben gerade auf eine Premiere vor: ihr dreiwöchiges Auslandspraktikum in Dublin. „Aufwendiger, abwechslungsreicher und lehrreicher“ als ein übliches Praktikum soll es sein, freut sich Schulleiter Stefan Eichenlaub mit den Schülern, die von der Förderung durch das Erasmus Plus Programm profitieren.

Allmählich kommt Aufbruchstimmung auf, verspüren einige Schüler den Hauch eines kleinen Abenteuers, obwohl bei Klassenfahrten oder Sprachreisen nach Irland an der Berufsbildenden