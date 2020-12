Die Sperrung zwischen Autobahnzubringer und Gewerbegebiet ist ausgesetzt. Zumindest so lange, wie die Witterung kein Weiterarbeiten erlaubt.

Autofahrer können wieder vom Autobahnzubringer aus ins Gewerbegebiet-Ost und in den Ort Thaleischweiler-Fröschen fahren. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM), der derzeit die Straßendecke zwischen Autobahnzubringer und Einfahrt ins Gewerbegebiet saniert, hat die Sperrung ausgesetzt und die L 477 in diesem Abschnitt wieder für den Verkehr freigegeben. Beendet sind die Arbeiten allerdings nicht. Es fehlen noch die letzten Zentimeter Deckschicht. Diese können witterungsbedingt derzeit nicht eingebaut werden, da dafür dauerhaft Temperaturen von mindestens fünf Grad plus und trockene Phasen benötigt werden. Nach den Wetterprognosen ist Dienstag, 15. Dezember, dafür der frühestmögliche Termin. Die Wetterentwicklung bleibe abzuwarten, sagte Markus Bold von der Masterstraßenmeisterei Waldfischbach-Burgalben. Sobald der Asphalt eingebaut werden kann, wird der Streckenabschnitt noch mal kurzzeitig gesperrt werden müssen.