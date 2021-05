„Zum zweiten Mal in Folge sagen wir, ,wir ziehen uns nicht zurück’“, versichert Volker Sehy, Direktor von Maria Rosenberg, mit Blick auf das bevorstehende große Wallfahrtsfest. Vom 26. bis zum 30. Mai wird gefeiert – zum zweiten Mal unter den, der Corona-Pandemie geschuldeten Bedingungen in der mehr als 200 Jahre währenden Geschichte des Wallfahrtsortes.

„Es fällt nicht aus“, unterstreicht Sehy die wichtigste Botschaft. Das Wallfahrtsfest, auch Rosenberger Tage genannt, habe nie in Frage gestanden. Nur die Bedingungen für die Organisation seien fraglich gewesen. Inzidenzen und angekündigte Öffnungsschritte im Auge behalten, Corona-Verordnungen lesen und bereit sein, Pläne zu ändern – so sieht die Vorbereitung der Wallfahrt 2021 aus.

Das Motto lautet: „Zeig uns Jesus“. „Dieses Motto ist eine Bitte an Maria, aber es ist auch eine Bitte, die so viele an uns richten, die sich freuen, dass wir Gottesdienste anbieten“, sagt Sehy. Dahinter stehe die große Sehnsucht nach Gemeinschaft und der Begegnung mit Gott. „Diese Erfahrung machen wir seit einem Jahr verstärkt“, erzählt der Direktor des Rosenbergs. Das sei für das gesamte Team Ansporn gewesen, die Feier durchzuziehen. „Natürlich anders als in fast allen Jahren zuvor“, sagt Sehy. Man sei aber optimistisch, dass das Programm, so wie es jetzt geplant ist, stattfindet.

Eigene Corona-Teststation

Es kann gefeiert werden, „weil ich das große Glück habe, ein engagiertes Team aus Mitarbeitern und vielen ehrenamtlichen Helfern zu haben“, betont Sehy. „Das war für uns nie eine Frage“, sagt Natalie Schehr stellvertretend für die Helfer, die zum Beispiel die am Mittwoch und Sonntag, also am Eröffnungs- und Abschlusstag, die Bewirtung im Wallfahrtshof übernehmen. „Es müssen zusätzlich zu den Anmeldungen, die für die Gottesdienste erforderlich sind, weitere Bedingungen erfüllt werden“, erläutert Schehr. Bewirtet werden darf, wer zwei Mal geimpft ist oder einen negativen Corona-Test vorlegt, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Johanniter werden an beiden Tagen, an denen Bewirtung angeboten wird, eine Teststelle auf Maria Rosenberg einrichten. Mittwoch ab 16 Uhr, Sonntag ab 8 Uhr. Dort kann sich jeder ohne Terminvereinbarung testen lassen. Bei der Bewirtung werden den Gästen Tische zugewiesen.

„Maria on Tour“

Zu den Veranstaltungen, die Corona-bedingt ausfallen müssen, gehört die Wallfahrt für Menschen mit Beeinträchtigungen. „Leider, denn das ist immer eine sehr schöne Auftaktveranstaltung“, bedauert Sehy. Ersatzlos fällt sie nicht weg. Stattdessen heißt es „Maria on Tour“. Wenn Menschen bedingt durch die Corona-Pandemie nicht auf den Rosenberg kommen können, kommt Maria zu ihnen. Diakon Steffen Dully organisiert mit einem Team, dass das Gnadenbild der Maria am 9. Juni in der Förderschule der Reha Westpfalz in Landstuhl und am 10. Juni im Haus Moosalb in Waldfischbach-Burgalben zu sehen sein wird.

Das Wallfahrtsfest auf dem Rosenberg beginnt am Mittwoch, 26. Mai. Ab 18 Uhr besteht Gelegenheit zur Beichte. Um 19 Uhr wird mit Pfarrer Volker Sehy die Festtagsmesse mit Lichterprozession gefeiert. Ursprünglich ein Termin für Bischof Karl-Heinz Wiesemann, der aus gesundheitlichen Gründen passen muss. Diese Veranstaltung wird per Livestream im Internet übertragen, „da es mit Blick auf den einzuhaltenden Abstand noch nicht möglich sein wird, dass viele Menschen bei der Prozession dabei sein können“, erläutert Sehy. Er weiß aber, dass die Lichterprozession für viele Menschen ein sehr wichtiger Bestandteil des Wallfahrtsfestes ist. Anschließend gibt es die Festbewirtung im Wallfahrtshof.

Am Donnerstag, 27. Mai, wird um 10 Uhr die Pilgermesse des Rosenberger Landes mit den Pfarrern Franz Ramstetter und Bernd Schmitt gefeiert. Ab 14 Uhr heißt es „Maria on Tour“. Das Gnadenbild ist auf dem Weg in die Seniorenzentren in Landstuhl und Rodalben. Zwei geplante Veranstaltungen müssen ausfallen. Das After-work-Pilgern und die beliebte Wallfahrt der Kindertagesstätten. Beides wird Corona-bedingt gestrichen. Für die Kindertagesstätten werden als Ersatz individuelle Pilgertouren angeboten. Diakon Dully übernimmt das. „Es gibt bereits Anmeldungen“, freut sich Sehy.

Am Freitag, 28. Mai, wird um 10 Uhr mit Offizial Georg Müller aus Schifferstadt die Pilgermesse mit Krankensalbung gefeiert. Um 19 Uhr lädt Sehy zum Heilungsgottesdienst ein, der wiederum per Livestream übertragen wird. Unterstützt wird er von Benedikt und Maria Asshoff aus Stuttgart sowie Dominique Haas und ihrem Team. Von 21 Uhr bis 10 Uhr am Samstagmorgen besteht in der Gnadenkapelle das Angebot „Du bist einfach da“. Die Kapelle ist durchgehend geöffnet.

Konzert auf 11. Juni verlegt

Am Samstag, 29. Mai, wird um 10 Uhr die Pilgermesse mit Dekan Johannes Pioth gefeiert. Die an diesem Tag vorgesehene Kommunionkinderwallfahrt kann nicht stattfinden. Das ebenfalls für diesen Tag geplante Konzert von Adina Mitchell wurde auf den 11. Juni verlegt.

Zum Abschluss am Sonntag wird um 10 Uhr das Pontifikalamt mit Weihbischof Otto Georgens gefeiert. Zu sehen im Livestream. Parallel dazu wird im Gästehaus mit Diakon Dully ein Kindergottesdienst gefeiert. Danach heißt es Festbewirtung im Wallfahrtshof. „Uns ist die Ökumene wichtig“, sagt Sehy. Deshalb steht zum Abschluss des Festes die feierliche Mai-Andacht auf dem Plan. Diese wird gemeinsam mit Maria und Daniel Saam von der Altkatholischen Gemeinde Baden-Baden gefeiert.

Info

Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung unter www.maria-rosenberg.de oder Telefon 06333/923200 erforderlich.