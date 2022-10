In der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land soll ein Drei-Stufen-Plan für Energieeinsparungen sorgen. Die erste Stufe greift bereits, sie orientiert sich an der Verordnung der Bundesregierung. Die dritte Stufe regelt den Notfallbetrieb.

Von den Maßnahmen der ersten Stufe sind nicht nur die Mitarbeiter der Verwaltung betroffen, sondern auch die Grundschüler, die das Schulschwimmbad in Lemberg nutzen. Das Wasser im Becken wurde bislang auf 32 Grad erwärmt, künftig sollen es nur noch 28 Grad sein. Zum Vergleich: Laut Bürgermeister Klaus Weber ist das Wasser im Pirmasenser Plub 27 Grad warm. In den Dienstzimmern der Verwaltung wird die Temperatur auf 19 Grad reduziert, warmes Wasser zum Händewaschen gibt es in der Verwaltung und in den Grundschulen künftig nicht mehr. Es ist zudem untersagt, Heizlüfter aufzustellen. Undichte Fenster sollen umgehend abgedichtet werden.

Der Verbandsgemeinderat hat die Umrüstung der Deckenbeleuchtung von Leuchtröhren auf LED beschlossen, die Anzahl der Lampen soll reduziert werden. Die Bediensteten haben Anweisungen zum Energiesparen erhalten.

Schwimmbetrieb droht Einstellung

Zeichnet sich eine Gas- oder Strommangellage ab, werden in Stufe zwei die Raumtemperatur in Grundschulen auf 19 Grad abgesenkt und der Schwimmbetrieb eingestellt. Die Schulturnhallen werden nicht mehr beheizt. Liegt eine Gas- oder Strommangellage vor, folgt Stufe drei. In der wird alles außer Betrieb gesetzt, was nicht lebensnotwendig ist. Im schlimmsten Fall wird ein Notfallbetrieb im Verwaltungsgebäude, im Brandschutzzentrum Lemberg sowie bei der Stützpunktwehr Trulben eingerichtet.

Um diesen Notfallbetrieb sicherzustellen, hat der Verbandsgemeinderat die Anschaffung eines Notstromaggregats für die Verwaltung für 19.000 Euro genehmigt, außerdem wurden drei mobile Tanks mit Zapfanlagen angeschafft und mit Treibstoffen gefüllt. Die Tanks aller Heizungen seien gefüllt worden, insgesamt 42.000 Liter Heizöl habe die Verbandsgemeinde gekauft, informierte Weber.