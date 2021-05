Seit Montag hat der Wertstoffhof in Contwig wieder geöffnet, und zwar immer montags, mittwochs und freitags. Am Mittwoch hat sich den ganzen Morgen über eine lange Schlange von Anlieferern gebildet. Doch bis auf den höheren Andrang sei alles normal, sagt einer der Mitarbeiter.

„Was haben Sie dabei?“, will der Mitarbeiter des Wertstoffhofs, Thomas Schimmel, von jedem Autofahrer wissen, der sich angestellt hat in der Schlange aus durchschnittlich 15 Autos. Holzladungen leitet er in den Kreisel, die dürfen mit Hänger dann direkt an die Container fahren, Kleinmengen alter Elektrogeräte trägt er auch schon mal selbst über den Hof zum Container. Wegen zwei alten Toastern und einer Metallschüssel muss niemand in den Hof fahren.

Dafür dürfen dann zwei gleichzeitig ihren Grünabfall loswerden, denn der Grünschnitt-Container ist flach und von zwei Seiten zugänglich. Eine Frau fährt mit ihrem Smart vor und lädt tatsächlich einen einzigen Eimer Grünschnitt in den Container, bevor sie wieder einsteigt und wegfährt. Gegenüber steht ein Mann, der mit seinem SUV gekommen ist und etliche Säcke Grünschnitt im Kofferraum hat.

Musik Müller hatte wochenlang zu, der Besitzer hat im Garten gearbeitet

Aber auch Baustoffe, Holz, Fernseher und Batterien wechseln an diesem Mittwochmorgen den Eigentümer. Nicht immer kostenlos. Karl-Heinz Müller betreibt in Zweibrücken das Musikhaus Müller, das vier Wochen wegen Corona geschlossen hatte. „In der Zeit bin ich endlich mal dazu gekommen, den Garten zu machen“, sagt er und räumt den Kofferraum seines Autos aus. Eine Dunstabzugshaube legt er in den entsprechenden Container, den alten Lattenzaun zusammen mit dem Wertstoffhof-Mitarbeiter Jens Wiegner auf die Waage. 33 Kilo, macht bei 26 Cent pro Kilogramm 8,58 Euro für Müller. „Der Zaun ist kein Sperrmüll, deshalb kostet die Entsorgung Geld“, sagt Wiegner und schreibt im Büro-Container eine Quittung.

Gleichzeitig müssen er und sein Kollege Thomas Schimmel das Treiben im Hof im Auge behalten. Mehr als vier, fünf Autos sollen nie gleichzeitig auf den Hof. Wobei aber Augenmaß gefordert ist. Haben die Anlieferer jeweils Abfall für die Container, die weit auseinander stehen, können es auch mal sechs Autos sein. Und wenn jeder Baustoffe loswerden will, muss er warten, bis der Anlieferer vor ihm fertig ist.

Am Mittwochmorgen kommen 150 Autos in drei Stunden

„Heute ist viel mehr los als am Montag, dem ersten Tag, an dem wir geöffnet hatten“, sagt Thomas Schimmel und weist weiter Autofahrer ein. Rund 150 Autos hat er über den Daumen geschätzt, waren am Mittwochmorgen in den drei Stunden von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr schon da. Mit und ohne Hänger, vom Smart bis zum Kastenwagen. Und alle mussten warten, was die Fahrer aber meist geduldig taten.

Der ein oder andere kehrt sofort um, wenn er kurz nach dem Sportplatz der Palatia Contwig die Länge der Autoschlange erblickt, aber die meisten reihen sich brav ein. Und die Schlange behält so stetig ihre Länge. „Am Montag war nur die ersten beiden Stunden Andrang, dann ging es. Aber heute ist die Warteschlange durchgehend ohne Pause“, erzählt Thomas Schimmel und scherzt mit einem Autofahrer – mit Sicherheitsabstand. „Volles Programm“, antwortet er auf die Frage, was die Leute am meisten bringen: „Vom Grünschnitt über Baustoffe, Elektrogeräte, Holzpaneele, Batterien alles eben.“

Besonderheiten kann bis auf den erhöhten Andrang nach der Corona-Zwangspause auch sein Kollege Jens Wiegner nicht erkennen. „Es ist alles wie vorher, als wäre nichts gewesen“, findet er. Es wird auch nicht gedrängelt. Die Leute seien sehr geduldig trotz der Wartezeiten. Während an den einzelnen Containern geschäftiges Treiben mit Sicherheitsabstand herrscht, steht auf der Zufahrtsstraße noch immer Stoßstange an Stoßstange. Thomas Schimmel macht den Wartenden um kurz vor Mittagspause, also vor 12 Uhr, scherzend Angst. „Wenn ihr bis 17 Uhr nicht drin wart, müsst ihr morgen noch mal kommen“, ruft er durch die geöffneten Fahrerfenster. Die meisten verstehen den Scherz sofort, andere schauen erst einmal ungläubig, bis auch sie den Satz als Witz auffassen.

Am Montag wurden einige Container so voll, dass sie schon am Dienstag abgeholt wurden

Der hat dennoch einen ernsten Kern. Denn um 16.30 Uhr ist wirklich Schluss. Dann bereiten Schimmel und Wiegner die Container für die Abholung vor, die an den Schließtagen stattfindet. „Die Leute haben am Montag soviel gebracht, dass wir Dienstag direkt abholen lassen mussten“, erklärt Jens Wiegner. In normalen Zeiten steht ein Container auch schon mal ein paar Tage, bevor er voll ist und abgeholt wird. Doch am Montag war Ende der Corona-Pause und Anfang einer weiteren, unnormalen Zeit.

Info