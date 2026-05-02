Früher hatte sie mit Pferden und Insekten zu tun. Jetzt trainiert Sara Brüstle Hunde. Im November eröffnete sie ihre eigene Hundeschule in Rieschweiler- Mühlbach.

Ein Hund, der kaum zu kontrollieren ist, sobald er das Haus verlässt. Ständig reagiert er auf Reize und schießt im Jagdmodus durch die Gegend – für viele Halter ein Albtraum. Für Hundetrainerin Sara Brüstle war genau so ein Fall einer der prägendsten ihrer Karriere. „Man geht aus der Haustür und denkt nur: Oh Gott“, erinnert sie sich. Heute läuft der Hund zuverlässig ohne Leine – ein Erfolg, der für die Hundetrainerin eine ganz große Motivation ist und zeige, was möglich ist, wenn man wirklich planvoll vorgeht.

Dass sie einmal beruflich mit Hunden arbeiten würde, war jedoch nicht geplant. „Hunde waren einfach immer da“, erzählt sie. Aufgewachsen mit Tieren, bezeichnet sie sich selbst eher als „Pferdemädchen“. Den Weg zu den Hunden fand sie zwischen 15 und 16 Jahren. Die Frage kam von außen, ob sie das, was sie mit den Pferden kann, auch mit Hunden versuchen könnte. Schnell hat Brüstle gemerkt: „Das geht so von der Hand wie bei Pferden.“ Aus dem Hobby wurde Schritt für Schritt ein Beruf. Neben der Arbeit im Bereich Pflanzenschutz entwickelte sie ihre Fähigkeiten weiter – unter anderem in der Spürhundearbeit. Ein Kollege aus der Insektenkunde fragte, ob sie das Aufspüren von Käfern und Schädlingen nicht ihren Hunden beibringen könne. „So wurde aus dem Hobby immer mehr eine Berufung“, schildert sie.

Von der Rhein-Neckar-Region nach Zweibrücken

Ihre ersten beruflichen Stationen führten sie in den Rhein-Neckar-Kreis, später für eine kurze Zeit nach Stuttgart. Acht Jahre arbeitete sie in Altleiningen. Der Umzug nach Zweibrücken fand aus familiären Umständen statt. Ihr Mann, der bei der Bundeswehr als Diensthundeführer tätig ist, und die gemeinsamen Kinder haben zur Entscheidung beigetragen, hier sesshaft zu werden: „Irgendwann muss man überlegen, wie man Familie und Arbeit besser zusammenbringt.“ Der Wunsch nach einer eigenen Hundeschule bestand schon immer. „Ich wollte schon immer alles an einem Ort vereinen- Arbeit und Leben“, erzählt sie. Diesen Traum hat sie sich nun erfüllt, auch wenn noch einige Hürden bewältigt werden müssen.

Der Start im November verlief erfolgreicher als erwartet. Früh erhielt die Hundeschule Unterstützung aus der Gemeinde. Mit Hilfe bei den Anträgen und durch den Kontakt zum Veterinäramt war es möglich, dass in kürzester Zeit schon Kunden vor der Tür standen. Durch schnelle Mund-zu-Mund-Propaganda entwickelte sich rasch ein Kundenstamm. Aktuell betreut Brüstle in ihrer Hundeschule „Wild auf Wild“ rund 25 Hundehalter-Teams, ihre Höchstzahl und gleichzeitig die persönliche Grenze. Die Kunden kommen nicht nur aus der Region, sondern teilweise von weit her – sogar aus der Schweiz reisen Halter für Intensivtraining an.

Fokus auf alltagstaugliches Training

Der wichtigste Schwerpunkt liegt auf individueller Betreuung und alltagstauglichem Training. Jeder Hund ist unterschiedlich und bringt individuelle Kompetenzen mit, bedingt durch die Rasse oder durch Vorgeschichten, und darauf werde geachtet: „Es bringt nichts, etwas zu trainieren, das im Alltag keine Rolle spielt.“ Dieser Ansatz spiegelt sich im Motto wider. Besonders häufig arbeitet sie mit Hunden, die im Alltag Schwierigkeiten haben, ihr Jagdverhalten zu kontrollieren, oder Probleme mit dem Umgang von Reizen haben. Neu ab Juni ist ein Welpenkurs, der bewusst anders aufgebaut ist. Kleine Gruppen von maximal fünf Hunden und der Kontakt zu erwachsenen, gut sozialisierten Hunden sollen den Tieren früh wichtige soziale Kompetenzen vermitteln. Der Sinn dahinter: sich von Anfang an kennenzulernen. Sara Brüstle begleitet von Anfang an die Entwicklung und sieht zu, wie Halter und Hund nach und nach eine harmonische Beziehung eingehen. „Wir wollen, dass die Halter am Ende selbst in der Lage sind, ihren Hund sicher durch den Alltag zu führen“, sagt Sara Brüstle. Auch wenn nicht jeder Fall erfolgreich endet: „Manchmal gehört es dazu, Grenzen zu erkennen“, betont sie.