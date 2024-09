Neben der Kerwe gibt es am Wochenende in Lambsborn einen zweiten Grund zum Feiern: das 40-jährige Bestehen des Gasthauses Zum Kuckucksnest. Petra und Jürgen Zimmermann haben im Laufe der Zeit aus der Dorfwirtschaft ein Speiselokal gemacht. Allerdings eines, in dem der Chef gerne auch mal selbst in die Tasten greift.

Am 17. Juni 1984 eröffnete das Ehepaar Petra und Jürgen Zimmermann seine Gaststätte. „Ich bin gebürtiger Lambsborner, Petra ist von Bechhofen“,