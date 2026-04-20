Seit zwei Jahren gibt Flötistin Heike Bodesohn-Walter ihre Erfahrungen an der Kreismusikschule Südwestpfalz weiter.

Das erste, was Heike Bodesohn-Walter bei der Querflöte auffiel, war die besondere Körperhaltung, die das Instrument erfordert: „quer vor dem Körper“, erinnert sich die 37-Jährige. Dass sie als Kind speziell Blasinstrumente genau unter die Lupe nahm, hatte einen medizinischen Grund. Ihre Kinderärztin habe ihr wegen ihres Asthmas dazu geraten. „Mein Bruder lernte Trompete, ich Querflöte“, erzählt Bodesohn-Walter, die damals acht Jahre alt war. Von ihrem Kommuniongeld habe sie sich dann ihre erste eigene Querflöte gekauft.

An ihren Musikunterricht an der Kreismusikschule hat Bodesohn-Walter, die in Weselberg aufgewachsen und in Landstuhl zur Schule gegangen ist, sehr gute Erinnerungen. Schnell wurde das Talent der jungen Musikerin entdeckt und gefördert. Zweimal nahm sie auf Bundesebene beim Wettbewerb Jugend musiziert teil, 2006 gewann sie dabei einen zweiten Preis.

Nah an der menschlichen Stimme

An der Querflöte fasziniert sie vor allem die Vielseitigkeit und der Klang, der sehr nah an der menschlichen Stimme sei. Eine große Leidenschaft entwickelte Bodesohn-Walter etwas später für ein ganz kleines Instrument, die Piccoloflöte.

Nach der Schule bewarb sich Bodesohn-Walter für ein Musikstudium. Da habe sie sich gegen viele Mitbewerber durchsetzen müssen, erinnert sie sich. Mit Erfolg: Bodesohn-Walter begann 2008 ihr Studium der Flöte, Nebenfach Klavier, an der Hochschule für Musik Saar.

Gleichzeitig sammelte sie Erfahrungen in einem Orchester. Bei einem Vorspiel bei der Orchesterakademie der Düsseldorfer Symphoniker überzeugte sie, erhielt einen Platz und spielte anschließend zweieinhalb Jahre lang in der Deutschen Oper am Rhein. Das sei parallel zum Studium nicht immer einfach gewesen, doch die Erfahrung sei großartig gewesen. „Wir spielten viele Strauss-Opern mit ganz tollen Sängern“, erzählt die 37-Jährige. Auch die Flötengruppe und ihr Mentor hätten ihr wertvolles Wissen vermittelt.

Feste Anstellung als Orchestermusikerin

Dank dieser Qualifikation habe sie sich nach dem Studium auf weitere Stellen bewerben können. So habe sie ein halbes Jahr lang bei den Dortmunder Philharmonikern die Piccoloflöte gespielt, bevor sie eine feste Stelle als Solopiccolistin beim Philharmonischen Staatsorchester Mainz erhalten habe. Feste Stellen in Orchestern seien etwas ganz Besonderes – und dennoch entschied sich die Musikerin, sich beruflich noch einmal zu verändern.

In den Jahren der Corona-Pandemie sei sie häufig in der Heimat gewesen, habe dort ihren jetzigen Ehemann kennengelernt. Irgendwann habe sie eine Stellenausschreibung der Kreismusikschule gesehen – ebenjener Kreismusikschule, an der sie selbst als Kind Querflöte spielen lernte. „Ich habe über zehn Jahre in Opern-Orchestern gespielt, habe in Rundfunk-Orchestern ausgeholfen“, resümiert sie. Da habe es sie gereizt, noch einmal etwas ganz anderes zu tun. „Ich möchte meine Erfahrung weitergeben“, sagt sie.

Die musikalische Entwicklung bei Kindern

So begann sie Ende 2023 bei der Kreismusikschule Südwestpfalz, unterrichtet dort Querflöte und bietet musikalische Früherziehung an. Wirklich unmusikalische Schüler gebe es nicht, vielmehr verlaufe die musikalische Entwicklung bei Kindern ganz unterschiedlich.

Doch auch Erwachsene unterrichtet sie: Eine Schülerin sei Mitte 60, sie habe nach dem Rentenbeginn wieder angefangen, Flöte zu spielen. Für ihren Unterricht ist die 37-Jährige, die in Hauenstein wohnt, im ganzen Landkreis unterwegs.

Die Eltern-Kind-Gruppen, in denen eineinhalb- bis dreijährige Kinder mit einer Begleitperson gemeinsam Musik erleben, seien sehr bereichernd. „Musik soll wieder selbstverständlich werden“, erzählt Bodesohn-Walter vom Anliegen des Kurses. Früher sei es üblich gewesen, gemeinsam zu singen, das sei irgendwann verloren gegangen. In den Kursen erhielten Eltern Anregungen, welche Lieder sie zu Hause singen können.

Musik vermittelt soziale Aspekte

Kinder seien sehr feinfühlig und hörten genau, wie die verschiedenen Instrumente klingen, hat Bodesohn-Walter beobachtet. Sie findet es richtig und wichtig, dass Kinder früh in Kontakt mit Musik kommen. „Wir hören Musik, weil es uns damit besser geht“, sagt Bodesohn-Walter. Musik vermittle zudem viele soziale Aspekte. So sei das Zuhören wichtig, Kinder lernten spielerisch zu warten, bis sie selbst mit einem Beitrag an der Reihe seien. „Es sind Selbstverständlichkeiten, die man mit der Musik schön lernen kann.“

Ganz hat die Musikerin den Bühnen nicht den Rücken zugekehrt: Die 37-Jährige spielt regelmäßig in Orchestern und genießt die Auftritte mit Profimusikern. Auch hier sei es die Abwechslung im Repertoire, die ihr gefalle: Besonders gern spielt sie Opern, Symphonien von Mahler und Schostakowitsch.

Die Serie

In unserer Serie „Wir machen Kultur“ stellen wir in loser Folge Menschen vor, die das kulturelle Leben in Pirmasens und der Südwestpfalz gestalten – als Aktive auf der Bühne oder als Macher im Hintergrund.

