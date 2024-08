Die 50-jährige Geschichte des Leichenhallenbauvereins ist eine Erfolgsgeschichte – und ein Beispiel dafür, wie es gelingen kann, alte Strukturen in die Zukunft zu führen.

Gegründet wurde der Leichenhallenbauverein seinerzeit, weil man mit den Plänen der Gemeinde Wieslautern für einen einzigen großen Friedhof mit einer Leichenhalle nicht einverstanden gewesen war. Den Bundenthaler Ratsmitgliedern erschien der Weg ins Wahrzeichen nach Bruchweiler zu weit und zu steil. Allerdings gab es in Bruchweiler schon eine Leichenhalle und eine zweite wurde von den Behörden nicht genehmigt. So kam es zur Gründung des Leichenhallenbauvereins, der den Bau in Bundenthal in Eigenregie und Eigenleistung bewältigte. Nahezu 100.000 Mark wurden als Spenden gesammelt, das war ein Grundstock.

Was mit einem Streit begann, wurde für Bundenthal zur Erfolgsgeschichte. 2001 wurde der Leichenhallenbauverein aufgelöst und gleichzeitig entstand der Bürgerverein. Der eigentliche Zweck des Vereins war erfüllt, der Ort stand vor neuen Herausforderungen. „Wir haben die Vereinszwecke überarbeitet und auf neue Schwerpunkte ausgerichtet. Wir kümmern uns als Bürgerverein zwar weiter um die Leichenhalle und den Friedhof, aber wir haben unsere Satzung den heutigen Bedürfnissen angepasst und verstehen uns eher als Förderverein für den ganzen Ort“, sagt die Vorsitzende Silke Bereswill.

Verein kümmert sich auch um Gemeindepartnerschaft

An Aufgaben dazugekommen ist, dass man sich um die Partnerschaft der Ortsgemeinde mit der Gemeinde Horgau bei Augsburg mehr kümmern will und diese mit Besuchen wieder aufleben lassen möchte. Auch mehr Engagement in der Alten- und Nachbarschaftshilfe wird angestrebt. Die Mitglieder sind auch beispielsweise im Einsatz, wenn die kommunale Kindertagesstätte ihr St. Martinsfest feiert. „Die Kita hat ja keinen Förderverein, da springen wir ein und verkaufen Glühwein für die Kita-Kasse“, sagt Bereswill. Auch für die Dorfjugend sind sie Ansprechpartner. „Wir unterstützen, wo es nötig ist, beispielsweise beim Bratwurstverkauf am Rosenmontag, dessen Erlös die Jugend für die Renovierung des Jugendraums investieren will“, erklärt die Vorsitzende.

Der Verein will für alle Bürger, ob groß oder klein, da sein. Aber auch der alte Verein und seine Zwecke werden nicht vergessen. So wurde beispielsweise die Leichenhalle gestrichen, das Mosaikfenster abgedichtet. Zwei Tage haben die Vereinsmitglieder investiert und in Eigenleistung die Friedhofswege neu gepflastert und Sitzgelegenheiten erneuert. Auch die Lautsprecheranlage wurde aus Vereinsmitteln erneuert und im Ort wurden ebenfalls Bänke aufgestellt. Lange Zeit war der Verein im Ort relativ unbekannt. Das will der neue Vorstand ändern und ermutigt alle Bürger, sich einzubringen mit Ideen und Tatkraft, denn sie sind überzeugt, dass man im Dorf nur gemeinsam etwas bewegen kann.

Bereswill: Es geht ums Dorf

„Es ist unschätzbar, was so ein Verein für den Ort leisten kann, vor allem in Zeiten, in denen die Kassen leer sind“, sagt Ortsbürgermeister Daniel Frey, der ebenfalls im Vorstand mitarbeitet. Der Mitgliedsbeitrag kostet fünf Euro. Hier sei man bemüht, diesen niedrig zu halten, um es allen zu ermöglichen, dabei zu sein. „Man muss auch keine Angst haben, dass man alle vier Wochen einen Arbeitseinsatz leisten muss“, sagt Vorstandsmitglied Joachim Schlosser. „Ich bin dabei, weil ich gerne Bundenthalerin bin und für den Ort etwas bewegen möchte. Viele haben das vor uns schon getan, jetzt sind wir mal dran. Es geht ums Dorf“, sagt Bereswill.