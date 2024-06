Die alte Kirche Sankt Peter und Paul in Merzalben ist das Herzstück der Gemeinde. Sie ist ein religiöses Kleinod mit bewegter Geschichte.

Der örtliche Stellenwert der kleinen Kirche Sankt Peter und Paul in Merzalben ist gleichbedeutend mit dem der Burg Gräfenstein. Heute dient das schmucke Kirchlein in erster Linie als Friedhofskirche, wegen der Akustik wird es auch für Konzerte genutzt. Obwohl die ehemalige Pfarrkirche an der Hauptstraße mitten im Dorf steht, befindet sich ihr Standort eher in der zweiten Reihe. Die 1769 erbaute Kirche erreicht man über eine Treppe, die zu einem alten Schmiedeeisentor führt. Eingerahmt von einer alten Sandsteinmauer präsentiert sich die freistehende, kleine Kirche. Hier stand einst das erste Gotteshaus der Gemeinde, wovon im Ostteil noch der älteste Bereich, der Chorraum aus dem Jahr 1360, erhalten blieb. Im direkten Umfeld befindet sich der Friedhof.

In der Ortschronik „750 Jahre Gräfensteiner Land, 1237 – 1987, die Geschichte der Gemeinde Merzalben“ hat Marianne Paul der Historie der katholischen Pfarrei einen großen Beitrag gewidmet. Zur „besseren Befriedigung der religiösen Bedürfnisse“ habe Landesfürstin Markgräfin Franziska Sibylla Augusta von Baden um die Errichtung einer eigenen Pfarrei in Merzalben gebeten, ebenso um die Anstellung eines eigenen Pfarrers. Eine entsprechende Bestallungsurkunde vom 17. Juni 1723 liegt vor.

Glück im Landesarchiv

Ortschronist Walter Flammann fand im Landesarchiv in Speyer einen Karton des Heimatforschers Ludwig Zimmer. Darin lagen die Originalzeichnungen und Baupläne der alten Kirche. „Die meisten Akten waren durch einen Wasserschaden nicht mehr lesbar, doch die Baupläne der Sankt Peter und Paul-Kirche waren gewachst gewesen, so konnte ich sie nachdokumentieren“, beschreibt Flammann den Fund, der selbst dem Merzalber Heimatforscher Pfarrer Richard Kemper nicht bekannt war.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann in der alten Kirche Sankt Peter und Paul anlässlich der Orgeleinweihung im Jahr 2017. Foto: Marianne Teuscher

Wie Marianne Paul notierte, wurde die erste Kirche im Dorf circa 1350 erbaut und dem Heiligen Kreuz geweiht. Als Beweis wird ein 1544 erwähnter Kreuzaltar und das Kirchweihfest, das schon immer zur Kreuzerhöhung am 14. September abgehalten wird, angeführt. Nach ihren Recherchen könnte die erste Kirche eine Wehrkirchenfunktion gehabt haben, dies ließen Lage und Bauweise vermuten, erklärt Paul.

Steine aus Schloss Gräfenstein

Den Anstoß zum Bau der Kirche Sankt Peter und Paul gab Pfarrer Johann Baptist Weber, nachdem die baulichen Unzulänglichkeiten an der ersten Kirche überhand genommen hatten. Der Zustand der Kirche sei „dem Stall zu Bethlehem gleich“, befand der Pfarrer damals. Unter der Leitung von Maurermeister Ulrich Baum aus Rodalben folgten Abriss, Anbau und Umbau. Besonders interessant ist, dass „die zum Bau erforderlichen Steine vom Schloss Gräfenstein genommen werden können“, ist nachzulesen. So sind also Sandsteine der Burg Gräfenstein, die das zweite Herzstück in der Gemeinde ist, für die alte Kirche verbaut worden.

Im Buch „Die Kunstdenkmäler der Stadt und des Landkreises Pirmasens, Ausgabe 1957“ ist nachzulesen, dass Altäre, Kommunionbank, Kanzel (1777), Beichtstuhl (1780), die Kirchenstühle (1780) und zwei Chorstühle von Schreiner Peter Abel aus Rodalben und von Bildhauer Wilhelm Martin aus Weißenburg 1779/1780 gefertigt wurden. Bedeutend ist, dass das Äußere des alten Kirchleins unverändert blieb. Entfernt wurden bei nachfolgenden Restaurierungen in den Jahren 1948, 1967, 2001 die Altäre – jetzt steht nur noch ein Sandsteinaltar von 1969–, die Kommunionbank und die Chorstühle.

Das Uhrwerk der alten Kirchturmuhr steht derzeit im Rathausflur. Foto: Marianne Teuscher

Kirchenfenster gerettet

Die erste innere Veränderung erfolgte 1948. Wie im Denkmalbuch aufgeführt, wurden der neugotische Hochaltar und die kleinen barocken Seitenaltäre beseitigt, der Altar durch einen einfachen ersetzt. Erhalten blieb die Kanzel von 1780. Sie ist mit der Figur des Guten Hirten gekrönt und mit klassizistischen Ornamenten verziert. Der noch vorhandene Beichtstuhl ist aus dem Jahr 1780. Zu sehen ist ebenso der Grabstein von Ana von Hoheneck, geborene Eckbrechtin, anno 1577 an der Ostwand im Chor. Das Kruzifix aus Holz wurde 1948 wiederhergestellt. Die beeindruckende Immaculata, eine gefasste Steinmadonna aus der Epoche des Rokoko, stammt aus dem Jahr 1755. Verlässt man das Gotteshaus, zieht die Empore mit Orgel (Seuffert/Wagner von 1832) den Blick auf sich. Das erste Stockwerk des Kirchturms ist noch erhalten wie zu seiner Bauzeit.

Unter Pfarrer Berthold Koch fand zwischen 1999 und 2002 erneut eine Großrenovierung statt. Salpeter und Feuchtigkeit hatten dem schmucken Kirchlein stark zugesetzt. Als wahrlich gelungen galt das in goldprägendem Charakter in zentraler Stelle aufgehängte Holzkreuz, dessen Bedeutung bereits vom einheimischen Künstler Karl-Heinrich Emanuel sehr hoch in der Ortschronik angelegt war. Es hängt über dem Altar. Robert Metz startete 1999 als Privatmann die Rettung der historischen Kirchenfenster mit Kirchenfensterkonzerten. Nach 40 Jahren konnte zum Patronatstag Peter und Paul am Samstag, 29. Juni 2002, erstmals wieder ein Gottesdienst in der sanierten, mit restaurierten Fenstern hergerichteten Kirche gehalten werden.

Für Betjörg-Frauen verboten

Es ist ebenfalls der Verdienst von Robert Metz, dass die wertvolle Barockorgel überholt werden konnte. Dafür wurde ein Orgelbauverein gegründet, der mit Veranstaltungen Geld sammelte. Am Sonntag, 3. Dezember 2017, wurde die Orgel im Beisein von Bischof Karl Heinz Wiesemann wieder in Betrieb genommen, wobei der Bischof selbst auf der Orgel spielte.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann setzte sich bei der Einweihung der restaurierten Orgel selbst an das Instrument. Foto: Marianne Teuscher

Die alte Kirche (im Volksmund „alt Kerch“) gilt als religiöses und geschichtliches Kleinod der Gemeinde. Damals lag die Pfarrei Merzalben (mit Leimen) noch im alten Bliesgau und gehörte zum Bistum Metz. Ab 1381 wurden die Pfarreien dem Bistum Speyer zugeschlagen. Die „alt Kerch“ diente den ehemaligen Zugehörigen der Betjörg-Gemeinschaft, deren Ursprung Maria Rosenberg war, als religiöser Zufluchtsort. Damals, um 1850 herum, war die Betjörg-Gemeinschaft von der kirchlichen Obrigkeit nicht gerne gesehen. Der Pfarrer aus Clausen verbot den Frauen, die sich zur Gemeinschaft bekannten, den Besuch in der Kirche.

Am 1. Mai 1949 fand die Bestallung von Pfarrer Eugen Jöckle statt. Bereits im darauffolgenden Jahr gründete er einen Kirchenbauverein. Das Kernanliegen war der Bau einer neuen Kirche. Diese wurde, nun wiederum unter dem Patrozinium Heilig-Kreuz, 1955 eingeweiht. 1969 wurde das kleine Gotteshaus nach umfangreichen Reparaturarbeiten im Innern zur Friedhofs- und Aussegnungskirche umfunktioniert. Erwähnenswert ist noch die in einer Nische an der Nordwand im Jahr 1908 von Karl Härig und Karl Emanuel eingebaute Lourdesgrotte, die heute noch vorhanden ist. Einen noch stiefmütterlichen Platz im Flur des Rathauses hat die alte Turmuhr. Das über 200 Jahre alte imposante Uhrwerk sucht noch einen exponierten Platz. Seit Mittwoch, 29. April 1981, steht das alte Gotteshaus unter Denkmalschutz.