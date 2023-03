Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis Ende 2022 wird in Bechhofen die Lambsborner Straße komplett ausgebaut. Die Verbandsgemeindewerke nutzen die Gelegenheit, um die Trinkwasserversorgung im Ort langfristig sicherzustellen. Das bringt zusätzliche Einschränkungen für die Bürger ab dem heutigen Montag.

Immer noch befinden sich die Bauarbeiter in der Lambsborner Straße, an der Einmündung zur Hauptstraße, in einem Wettrennen mit der Zeit. Es hat in der letzten Juli-Woche begonnen.