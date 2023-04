Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn der Volkschor Bechhofen am Donnerstag, 30. September, um 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus mit seiner Jahreshauptversammlung beginnt, dann geht es in der Folge hauptsächlich um ein Thema – die Auflösung des Vereins. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem er 100 Jahre alt wird.

„Wir haben kein Sängermaterial mehr“, begründet Ingeborg Brünesholz, Zweite Vorsitzende und Schriftführerin des Vereins, diesen – für sie – notwendigen