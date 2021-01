Johannes-Jürgen Laub aus Vinningen ist seit September der erste weltliche Verwaltungsleiter im Erzbistum Freiburg. Das teilte Laub der RHEINPFALZ mit. Zuvor war er Ortsbürgermeister von Neustadt am Rübenberge bei Hannover. Mit dem Wechsel auf die neue Stelle hat er seine kommunalen Mandate niedergelegt.

Wie Laub mitteilte, plant das Erzbistum mit dem Projekt Kirche 2030 eine umfassende Strukturreform, die bis Januar 2025 abgeschlossen sein soll. Im Rahmen eines Pilotprojektes ist Laub in der Gesamtkirchengemeinde Baden-Baden für Finanzen, Personal, Gebäude sowie Kindergärten zuständig und verantwortlich für 130 Mitarbeiter. Neben seiner Verantwortung für den laufenden Verwaltungsbetrieb soll er im Zuge einer Struktur- und Verwaltungsreform die Schaffung neuer Strukturen vorantreiben. Erkenntnisse aus diesem Pilotprojekt sollen in andere neue Groß-Kirchengemeinden übertragen werden. „Die Kombination aus Personalverantwortung und der Chance, einen Struktur- und Verwaltungsreformprozess begleiten zu können“, haben für ihn den Ausschlag gegeben, sich für diese Aufgabe zu entscheiden, so Laub.

Der 34-Jährige war seit 2019 Bürgermeister der 20.000 Einwohner zählenden Ortschaft Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover. Zuvor war er Stadtratsmitglied und Beigeordneter der gleichnamigen Stadt. Zudem berät er Schulen und kommunale Spitzenverbände. Politisch aktiv war der gebürtige Vinninger bereits in der Südwestpfalz unter anderem als Kreisvorsitzender der Jungen Union und Beisitzer im JU-Landesvorstand. Ursprünglich war Laub als Gymnasiallehrer für katholische Religion, Politik und Erdkunde tätig.