Zwei weitere Ferienwohnungen sind im Dahner Felsenland mit vier Sternen ausgezeichnet worden: jeweils eine in Dahn und in Nothweiler.

Nachdem bereits in diesem Frühjahr zehn Ferienwohnungen mit drei und vier Sternen ausgezeichnet wurden, hat die Tourist-Information Dahner Felsenland nun wieder zwei neue Vier-Sterne-Wohnungen in ihr Angebot aufgenommen. „Wir können gegenüber anderen Regionen touristisch nur bestehen, wenn wir Qualität bieten“, ist sich Verbandsbürgermeister Michael Zwick sicher. Die Urkunden vom Deutschen Tourismusverband (DTV) erhalten nun die Eigentümer der beiden neuen Ferienwohnungen, Familie Eisel in Dahn (Haus Zwölf) und Familie Schupp in Nothweiler (Haus am Brunnen).

Anette Lang, zuständig für die Klassifizierung in der Tourist-Information Dahner Felsenland, zieht eine positive Bilanz für dieses Jahr bei Zertifizierungen: Insgesamt neun Mal wurden vier Sterne und drei Mal drei Sterne für Ferienwohnungen vergeben.

Kriterienkatalog mit rund 180 Merkmalen

Bundesweit sind derzeit rund 58.000 Ferienunterkünfte mit den DTV-Sternen ausgezeichnet. Ein durch den DTV geschulter Prüfer, Jörg Dörr, hat die jeweiligen Ausstattungen der Ferienwohnungen geprüft. Dabei wurden diese anhand eines rund 180 Merkmale umfassenden Kriterienkatalogs bewertet. Neben der Erfüllung von Mindeststandards, wie der Infrastruktur des Objektes, den Räumlichkeiten, sowie der Qualität der Ausstattung werden Zusatzleistungen wie Spülmaschine, Sauna und Serviceangebote, wie etwa persönliche Gästebetreuung, Fahrradverleih oder Brötchenservice in die Bewertung einbezogen.