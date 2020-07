Nachdem am Mittwoch zwei neue Infektionen mit Covid-19 in einer Dahner Unterkunft für Asylsuchende bestätigt worden waren, werden dort nun einige Bewohner ausquartiert, wie die Kreisverwaltung auf Anfrage bestätigte. Weitere Infektionen in der Südwestpfalz wurden am Donnerstag nicht festgestellt.

In der Unterkunft in der Pirmasenser Straße 61 – ehemals Domecos-Gebäude – waren zuletzt 17 Menschen untergebracht, überwiegend Flüchtlinge. Elf sind nachweislich an Covid-19 erkrankt und gemeinsam auf einer Etage untergebracht. Sie werden weiterhin im Gebäude wohnen bleiben.

In einem anderem Bereich untergebracht waren vier weitere, nicht infizierte Bewohner. Diese Vier werden nun ausquartiert in eine Wohnung in Dahn, um die Ansteckungsgefahr für sie vollständig zu unterbinden. Untergebracht werden sie in der leerstehenden Wohnung der ehemaligen Gaststätte Jungfernsprung, die die Stadt kürzlich erworben hat und umbauen will. Sie seien dabei, die Wohnung vorzubereiten, sagte gestern Verbandsbürgermeister Michael Zwick auf Anfrage. Geplant sei es, möglichst noch am heutigen Freitag den Umzug der Vier zu bewerkstelligen.

Kontaktperson bleibt in Quarantäne

Nicht ausziehen aus dem Domecos-Gebäude werden hingegen zwei weitere Bewohner, obwohl sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Bei einem handelt es sich um jenen Bewohner, der als erstes positiv getestet worden war und inzwischen als genesen eingestuft wird. Bei ihm geht das Gesundheitsamt davon aus, dass er keine erneute Infektion durch die positiv getesteten Mitbewohner zu befürchten hat und selbst weitere Personen nicht infizieren kann. Deswegen darf er auch das Außengelände, das zum Sichtschutz mit einem Bauzaun versehen wurde, wieder verlassen. Anders sieht es im zweiten Fall aus: Dieser Bewohner hat sich zwar trotz ständigen Kontakts zum Infizierten nicht angesteckt, wie Tests ergaben. Weil aber laut Kreissprecher Thorsten Höh nicht auszuschließen ist, dass diese Kontaktperson das Virus an Gesunde überträgt, steht auch sie unter Quarantäne und darf das Gelände nicht verlassen. Die Einhaltung der Quarantäne wird von einem Sicherheitsdienst überwacht.

Weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz wurden am Donnerstag nicht vermeldet. Ein Mitarbeiter der Verbandsgemeinde-Verwaltung in Dahn hat sich aber testen lassen; das Ergebnis stand noch aus.