Alle vier Bushaltestellen in Höhfröschen sollen barrierefrei werden. Das hat der Gemeinderat in dieser Woche beschlossen. Konkret geht es um die gegenüberliegenden Haltestellen am Ortseingang und an der alten Post in der Dorfmitte. Die Kosten für den Umbau werden auf 112.000 Euro geschätzt und bleiben somit unter dem dafür vorgesehenen Etat vom 115.000 Euro.