Das Finale der Straßenfasnacht im Kreis Südwestpfalz wurde am Montag in Bundenthal und am Dienstag in Bruchweiler-Bärenbach und Hauenstein gefeiert. Das Bilderbuchwetter mit Sonnenschein und milden Temperaturen sorgten dafür, dass überaus viele Narren die Zugstrecken in den drei Dörfern säumten. Sie erlebten bunte Kostüme, fröhliche Teilnehmer und stimmungsvolle Musik.