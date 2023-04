Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Großbundenbacher Wanderwege, die nicht per Traktor und Mulcher zu befahren sind, sollen aufgelöst werden. Der Meteoriten-Wanderweg fällt jedoch aus dieser Regelung raus, er gehöre der Verbandsgemeinde, die dafür verantwortlich sei. In der Ratssitzung am Dienstag wurde die Idee von „Wanderwegs-Paten“ in den Raum gestellt.

Die zweite Beigeordnete Agathe Wieder-Hoffmann würde es löblich finden, wenn sich Großbundenbacher finden, die einen Wanderweg, der sonst aufgegeben werden würde,