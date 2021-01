In diesem Jahr stehen in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land einige Straßenbauprojekte an, wie Bürgermeisterin Silvia Seebach informierte. Dabei werden die Kanäle und Wasserleitungen oft gleich miterneuert.

Beim ersten Bauabschnitt der Lemberger Bergstraße stehen noch Restarbeiten an, dann folgt der zweite Abschnitt. Mit dem Ausbau der Oberen Haardtstraße in Eppenbrunn und der Kalkofenstraße in Obersimten werde in diesem Jahr begonnen, sagt Seebach. Im Bau seien die Josefstraße in Vinningen und das dortige Neubaugebiet „Am Kreuz“. Für die Bergstraße in Ruppertsweiler werde ein Zusatzantrag aus dem Investitionsstock gestellt. Für den Ausbau der Ringstraße Hochstellerhof beginne man mit der Planung.

Parallel dazu werden in den Straßen die Hauptwasserleitungen und Hausanschlüsse sowie der Kanal erneuert, beziehungsweise im Schlauchlinerverfahren saniert, so Seebach. Gleiches gilt für die K2 in Hilst.

Erschlossen wird das Neubaugebiet „Am Rehberg“ in Vinningen. Voraussichtlich können auch schon weitere Grundstücke nahe des neuen Edeka-Marktes in Kröppen erschlossen werden.