Sommer, Sonne, Freibad. Ab Mittwoch dürfen in Rheinland-Pfalz die Freibäder öffnen. Unter strengen Hygieneauflagen, die das Land den Badbetreibern am Montag hat zukommen lassen. Für das Bergbad in Heltersberg bedeutet das, dass maximal 450 Gäste am Tag kommen können. Ob das Bad öffnet, entscheidet kommende Woche der Verbandsgemeinderat. Denn es ist klar: Den Badebetrieb zu organisieren, wird aufwendig und teuer.

„Wir möchten den Menschen die Chance bieten, im Sommer schwimmen gehen zu können“, sagte am Dienstag Verbandsbürgermeister Lothar Weber (SPD). Seit Wochen beschäftigt