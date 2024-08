Mitten in einem Höhfröschener Wohngebiet brannte es in der Nacht auf Mittwoch in einer Halle. Dort lagerten 1500 Batterien und Lithium-Ionen-Akkumulatoren.

Als Landrätin Susanne Ganster und Patrick Sema, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, am Mittwochmittag eine erste Bilanz des Großbrandes in der Lessingstraße von Höhfröschen zogen, waren viele Fragen offen. Wieso lagerte jemand große Mengen Lithium-Ionen-Akkus in einem Wohngebiet und wieso wussten die Behörden darüber nicht Bescheid? Welche Folgen für die Nachbarn und die Umwelt hat dieser Brand? Am Mittwochnachmittag tat sich ein nächstes Problem auf: Womöglich wurde bei dem Brand doch giftiges Asbest freigesetzt.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Diese Fragen lassen sich wohl nicht auf die Schnelle beantworten. Auch wenn schnell das Wort „illegal“ die Runde machte, was die Lagerung der Akkus betrifft. Am Mittwochmorgen war noch nicht ganz klar, wem die Halle überhaupt gehört. Noch in der Nacht – der Brand war gegen 21 Uhr am Dienstagabend gemeldet worden – rückte die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen an und nahm Messungen vor, ob die Luft Schadstoffe enthält. „Erste Messungen zeigten, dass hier keine Grenzwerte überschritten wurden“, sagte Ganster. Und doch liegt über dem Dorf ein beißender Geruch, der sich sofort in der Kleidung festsetzt.